A Xunta inicia a tramitación urbanística da nova estación intermodal de Santiago

A Xunta de Galicia asinou este venres o acordo de inicio da tramitación urbanística da nova estación intermodal de Santiago a través da lei 3/2016 para actuacións de excepcional interese público, o que permitirá "acurtar" os prazos deste trámite ata o seis meses e licitar antes de final de ano as obras da estación de autobuses, parte que lle compete.

Así o dixo este venres a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que apuntou que o luns se dará traslado ao Concello de Santiago deste trámite para que o consistorio "realice os trámites sobre os que ten competencia".

A conselleira lembrou que en xuño de 2016 asinouse un convenio conxunto entre o Concello, a Xunta e o Ministerio de Fomento co fin de colaborar nesta materia, un acordo que se materializou a inicios deste ano cunha primeira reunión de seguimento do pacto.

Unha vez concluído e acordado o proxecto básico da nova estación de autobuses e da ampliación da de tren, así como da pasarela que a unirá ambas garantindo a intermodalidade, Ethel Vázquez asegurou que o reto pasaba por "acelerar a tramitación urbanística".

No entanto, apuntou, para levar a cabo estas obras sería necesaria unha reforma do plan urbanístico municipal ou un plan especial, o que levaría entre 20 e 22 meses. Por este motivo, a Xunta decidiu "desbloquear" esta situación introducindo o proxecto na lei 3/2016, que facilitará que a tramitación urbanística complétese en seis meses.

Con este calendario, a Xunta prevé licitar as obras da nova estación de autobuses a finais deste ano e que estean adxudicadas no primeiro trimestre de 2018. En paralelo, a Administración autonómica realizará a licitación e adxudicación da pasarela que unirá ambos os edificios para que a finais de 2019 estean garantidas tanto a nova estación de autobuses como a "intermodalidade" coa ferroviaria.

CONFÍA NA DILIXENCIA DO CONCELLO

A partir do luns, indicou Ethel Vázquez, o Concello de Santiago deberá iniciar os trámites que lle son propios en relación a esta estación, como a exposición pública do proxecto e a elaboración do informe preceptivo, para o que conta con 20 días e 10 días hábiles, respectivamente.

Ademais, deberá "pór a disposición" da Xunta os terreos que ocupará o edificio, que son actualmente tanto municipais como de Adif e de particulares, co que é necesario un proceso expropiatorio.

"Estou segura de que actuará con dilixencia", dixo a conselleira, que subliñou que o goberno municipal debe encargarse tamén do deseño e construción dos accesos á intermodal, xa que o ideal é que leven a cabo "ao mesmo tempo".

A conselleira chamou persoalmente este venres ao concello para informar o inicio do expediente e púxose a disposición do goberno local para facilitar información e mesmo manter unha reunión respecto diso.

Durante a intervención ante os medios, Ethel Vázquez lembrou que a ampliación do edificio ferroviario, que completaría a estación intermodal, é competencia de Adif. Con todo, a conselleira apostou por acometer esta ampliación "canto antes" e non se mostrou partidaria da cláusula acordada entre Fomento e o Concello que condiciona esta ampliación a alcanzar os 3,5 millóns de pasaxeiros, aínda que se trata dun contrato "no que a Xunta non está".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

A nova estación de autobuses de Santiago contará con dúas plantas e estará situada no espazo entre a actual estación de tren e a rúa Clara Campoamor, con 13.000 metros cadrados de superficie pensada como "punto intermedio" entre a plataforma das vías e as Brañas do Sar.

No piso inferior estarán situadas as dársenas, un total de 47 --"máis que a actual"--, das que 11 serán de aparcadoiro, 11 de regulación e 25 de operación, das que 19 serán de transporte interurbano. As dársenas estarán dispostas ao redor dunha plataforma central para o desprazamento dos viaxeiros.

Na parte superior situarase un piso de servizos ao pasaxeiro de 2.000 metros cadrados deseñado coa idea de "converterse nun miradoiro" sobre o futuro parque das Brañas do Sar e a Cidade da Cultura a través de grandes ventás. Todo o edificio construirase tendo en conta a integración paisaxística e cun deseño graduado.

A estación tratará de cohesionar os dous barrios composteláns separados pola vía do tren a través dunha pasarela entre os dous edificios e o acondicionamento da fachada cara á rúa Clara Campoamor. O custo, estimado en oito millóns de euros, será asumido pola Xunta.