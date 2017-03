O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, referiuse este xoves á folga xeral no ensino celebrada este xoves, que considerou "precipitada" e que se celebrou "nun tempo de consensos" no que se traballa para lograr "un punto de encontro entre as forzas políticas, a comunidade educativa e co conxunto da sociedade" para "mellorar" a Lomce.

Neste sentido, respecto diso das peticións de derrogación da lei por parte da comunidade educativa, Rodríguez ha "mellorar" a norma e corrixir os seus aspectos "débiles" ou de conflito.

"Esta lei, como calquera outra lei, ten puntos positivos, puntos negativos, puntos débiles, puntos fortes, pero está claro que hai vontade por parte do goberno do Estado de ir corrixindo aquelas cuestións que poidan xerar maiores conflitos, para chegar a un pacto social e político pola educación", defendeu.

En canto ás protestas, o conselleiro referiuse a os datos da Xunta que apuntaban a un seguimento limitado do profesorado, "por pouco máis do 11 por cento".

"Foi unha xornada de folga que foi precipitada tendo en conta que estamos, no ámbito estatal, impulsando un pacto educativo. Son momentos para o consenso, para chegar a acordos e crear unha folla de ruta que de certeza e unha seguridade temporal ao sistema educativo e onte foi un día onde se expuxo un non á Lomce, pero a Lomce ten aspectos positivos que reforzaron a calidade e a equidade. Hai outros que hai que debater e chegar a puntos de encontro", expuxo Román Rodríguez

CONTRATOS PROGRAMA

O titular de Educación realizou estas declaracións antes de participar nun encontro, na sede da Xunta en Lugo, con directivos de 52 centros educativos da provincia, cos que asinarán contratos programa.

Con esta iniciativa, búscase "mellorar a calidade e a equidade do sistema, en diferentes liñas como convivencia, reforzo de competencias ou de altas capacidades", enumerou.

"Son máis de trece mil alumnos os que van ver involucrar nestes proxectos, en máis de 105 liñas de traballo específicas e máis de 14 profesores que van reforzar a nivel docente estes contratos programas", sinalou.