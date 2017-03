O deputado do PSdeG Julio Torrado ironizou este venres co "épico" proceso de selección que levou ao xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, a sentar no consello de administración do porto de Vilagarcía; un perfil que a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, María Isabel Concheiro, xulgou "adecuado" por "a importancia do cumprimento da normativa sanitaria no ámbito portuario".

Este asunto foi introducido en comisión parlamentaria polo socialista, quen falou de "caciquismo 4.0" ao referirse a a elección dunha persoa sen vinculación nin co ámbito portuario nin coa comarca arousá como membro do citado consello de administración.

De feito, interpretou o seu nomeamento nun porto cuxa capacidade de xeración económica está "a decaer" como a garantía de contar con persoas "afíns" ao PP que unicamente van "levantar a man" e a "cobrar dietas". Unha situación similar, profundou, á designación da secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, para o consello da entidade portuaria da Coruña.

En fronte, o alto cargo da Consellería do Mar respondeu que os criterios que aconsellaron situar a Fernández-Campa como vogal foron "o rigor e a excelencia profesional", así como "unha dilatada e acreditada experiencia" que a Xunta considerou "valiosa no desempeño de todos os seus cargos".

Ademais, desmentiu a falta de vinculación do xerente do Sergas co ámbito marítimo alegando que tamén foi conselleiro do porto de Vigo, unha argumentación "inaceptable" e "impresentable" para Julio Torrado tras alegar que cando o nomearon para o anterior destino ocupaba o posto de secretario xeral técnico da extinta Consellería de Cultura e Turismo.

"INDECENCIA"

A "indecencia" das explicacións dadas complétase, para o deputado vilagarcián, co feito de que anteriormente non había no porto da súa localidade -nin noutros galegos- un perfil de experto no ámbito sanitario. Por tanto, opinou que tanto as explicacións dadas como a propia designación supoñen unha forma de "rirse dos cidadáns".

No entanto, María Isabel Concheiro fixo fincapé en que as achegas de Fernández-Campa xa foron "valiosas" no porto vigués, á vez que remarcou a importancia de contar nos consellos de administración con persoas de "distintos sectores" que poidan achegar perspectivas e puntos de vista diversos á hora de tomar decisións.

"COMPROBAR" OS DO BIPARTITO

Ademais, na súa quenda de peche do debate, retou a Torrado a "comprobar" os nomeamentos realizados durante a etapa do bipartito para os consellos de administración das autoridades portuarias.

Desde o seu asento, o parlamentario socialista desmentiu esa afirmación e reclamou á secretaria xeral a fundamentar esa acusación con nomes propios.

"Non vou dicir nomes porque me parece de mal gusto", respondeu Concheiro, para agregar que algúns tiñan "un perfil profesional non tan valioso" ou "unha experiencia bastante menor" que Fernández-Campa.