O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, criticou este venres a "covardía" do alcalde de Vigo, Abel Caballero, por "romper" a área Metropolitana e, como alternativa, propor convenios bilaterais de "transporte micropolitano" que "discriminan en función de cores políticas, de se os concellos apóianlle ou non, ou se caen ben ou peor".

Rueda Área Metropolitana Vigo | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en declaracións aos medios, antes de participar na inauguración da feira Empregalia en Vigo. O número dous do goberno galego tachou de "moi grave" a alternativa exposta polo alcalde tras dar por "rebentada" a área Metropolitana, de asinar convenios bilaterais de transporte con determinados municipios (os concellos que non están gobernados polo PP).

"O alcalde rompe unilateralmente, di que a área non pode funcionar, cando hai mes e medio dicía que si, que ía a toda máquina e que se ían a facer unha chea de cousas", incidiu Rueda, quen denunciou que Caballero expón "fórmulas incribles de discriminación".

Segundo o vicepresidente da Xunta, pasouse dunha Área para un transporte integrado de todos os municipios, "a unhas ofertas de transporte 'micropolitano' que discriminan a uns e benefician a outros". "Os que lle apoian e dinlle que teñen razón resultan premiados, e os que piden que se cumpra a legalidade son discriminados", sentenciou.

"COVARDÍA"

Alfonso Rueda cualificou a actitude de Caballero como "covardía" por emprazar á Xunta a acudir aos tribunalesanunciando que acataría as súas resolucións e "romper" a área "cando o xuíz aínda non se pronunciou". "Estamos á espera de que se resolva polo xulgado a solicitude de medidas cautelares (...) e niso criamos que estaba o alcalde", apostilou.

Rueda afeou a Caballero que diga "primeiro unha cousa e cando cre que non lle van a dar a razón diga outra", e subliñou que "é el o que se carga a área Metropolitana". "O alcalde emprazou a ir aos tribunais, agora os tribunais xa non valen e di que nos veremos nas eleccións. Imos ser serios, isto non é un reto de carácter persoal e a xente espera un mínimo de coherencia", apuntou.

"ÚLTIMA APELACIÓN"

O vicepresidente da Xunta fixo unha "última apelación a que entre en razón e cumpra a legalidade e, en todo caso, que espere a que se pronuncie o xulgado". "A solución é cumprir a legalidade ou esperar a que se pronuncie a Xustiza", abundou.

A ese respecto, engadiu que o conflito da área "pódese arranxar perfectamente" se o alcalde olívico cumpre o convenio asinado para a entrada no plan de transporte metropolitano da Xunta, e que é vinculante para que o ente supramunicipal póidase pór en marcha. "O convenio di clarísimamente o que di, o alcalde sábeo, cre que a xustiza igual non lle da a razón e decide romper antes polo si ou polo non", incidiu.

Finalmente fixo un chamamento a que non leven a cabo os convenios bilaterais anunciados por Caballero, porque "discriminan en función de cores políticas, de se os concellos apóianlle ou non, ou se caen ben ou peor", e "iso si que é mortal de necesidade para unha Área que buscaba integrar". "Se hai que discutir nos tribunais, porque non nos deixa outra opción, discutamos nos tribunais, pero non se poden cambiar as regras de xogo a media partida cada dúas por tres", concluíu.