(AM) O PP asume tentar pechar en xullo a comisión de caixas, pero rexeita ampliar o seu obxecto como pedía a oposición

As normas de funcionamento da comisión de caixas foron aprobadas co apoio do PP e a abstención de En Marea, PSdeG e BNG, que viron rexeitadas, entre outras, as súas emendas para ampliar o obxecto de investigación --"profundando" na venda de Novagalicia (NCG) Banco a Banesco e "nas orixes da burbulla inmobiliaria nos Gobernos do PP"--. O PP si asumiu o reto de pechar os traballos neste período de sesións, que finaliza a mediados de xullo.

"Estamos de acordo con que, de seis a nove meses, é un prazo razoable e marcámonos este período de sesións como obxectivo para acabar os traballos", explicou o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, na liña co "prazo máximo" que o resto de grupos pretendían incluír nas normas. Con todo, aínda que asumiu o compromiso verbal, Puy explicou que non se pode pór por escrito.

De feito, sinalou que facelo podería ser motivo de recursos e lembrou que o regulamento do Parlamento de Galicia recolle que unha comisión se pecha cando acaban os traballos ou finaliza a lexislatura. Á marxe de aceptar verbalmente o calendario que expuña a oposición, os populares validaron outras dúas emendas técnicas de PSOE e En Marea, que saíron adiante por unanimidade, pero rexeitaron o resto de propostas.

Deste xeito, fóra quedou a petición na que coincidiron tanto Luís Bará (BNG), como Manuel Lago (En Marea) e Abel Losada (PSdeG) relativa a ampliar o obxecto de investigación. Losada apelou a "desestacionalizar" o período de estudo deste órgano e, na liña dos traballos do Congreso, avogou por fixar como data de referencia o ano 2000. "Aínda que eu iríame ao ano 96 ou mesmo antes", apostilou.

O obxectivo deste paso sería a incidencia da época de xestión do Banco de España antes de 2004 e das "orixes da burbulla inmobiliaria" nos Gobernos do PP. Losada tamén incidiu na importancia dun calendario "pechado" para evitar que os populares volvesen a "criogenizar a comisión durante outros 44 meses".

VENDA DE NCG

Os grupos da oposición tamén incidiron no "negocio redondo" da venda de NCG a Banesco. "Non se explicou o suficiente", subliñou Losada, quen manifestou de ver os "informes" que alertaban dunha perda do valor da entidade. " (Juan Carlos) Escotet ofreceu 1.000 millóns e recuperounos o primeiro ano. Ou é un mago das finanzas, que non o dubido, ou non se produciu tal perda de valor", ironizou.

Tamén Manuel Lago incidiu neste extremo. "Hai que saber quen foi o encargado de liquidar precipitadamente unha entidade que recuperaba valor cando ningunha norma obrigaba a facelo e todo o mundo en Galicia dicía que era un erro", advertiu.

Do mesmo xeito, Lago aludiu á "estratexia planificada" para "liquidar" as caixas en España promovida, subliñou, "polo oligopolio financeiro" e "facilitada polo Banco de España, co respaldo dos dous principais partidos" (en alusión a PP e PSOE).

Pola súa banda, Luís Bará demandaba que a investigación abarcase tamén a comercialización "fraudulenta" de preferentes e subordinadas, un conflito con "miles de afectados" en Galicia. Así mesmo, defendeu que o ditame teña que ser aprobado por unha maioría reforzada e non simple.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DA VENDA

Antes de que os populares rexeitasen estas peticións na votación das emendas, Puy lembrou que o obxectivo da comisión proporcionar á cidadanía unha exposición plausible sobre "os feitos", o ocorrido coas caixas de aforro galegas, convencido de que se poderán selar acordos entre todos os grupos.

Así, coincidiu en que "é razoable" un prazo de entre seis e nove meses para acabar os traballos, "marcándose" o reto de facelo neste período de sesións, que finaliza en xullo. Tamén anunciou a solicitude de incorporación de nova documentación sobre as sentenzas xudiciais contra os xestores das caixas ou o informe de fiscalización da venda realizado polo Tribunal de Contas.

Devandito isto, replicou á petición do PSOE que os traballos "xa están desestacionalizados", e argumentou que ampliar formalmente o obxecto da comisión, contravendría o regulamento, posto que o obxectivo deste órgano é dar continuidade aos traballos da comisión que se activou no pasado mandato.

Tamén rexeitou a petición de que o ditame teña que ser aprobado por unha maioría reforzada e non simple, antes de argumentar que "o razoable" é que se incorporen as posturas discrepantes, se as hai, pero non que os grupos se queiran "reservar a capacidade de obstruir".

Superado o trámite deste venres, os grupos teñen de prazo ata o vindeiro sábado día 18 para presentar as súas propostas de plan de traballo.