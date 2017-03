Detidos dous veciños de Mos (Pontevedra) tras ser sorprendidos subtraendo pezas e ferramentas dun despezamento

Axentes da Garda Civil detiveron a dous veciños de Mos (Pontevedra), S.B.V., de 21 anos de idade, e D.P.F., de 26 anos, como presuntos autores dun delito de roubo con forza, tras ser sorprendidos cando roubaban pezas e ferramentas dun despezamento destes municipios.

Os feitos ocorreron a madrugada deste venres, cando se alertou á Garda Civil da presenza dun vehículo sospeitoso nas inmediacións dunha empresa de despezamento situada na parroquia mosense de Petelos.

Unha patrulla acudiu ao lugar e comprobou que había un coche estacionado a uns 200 metros da empresa, e dispuxéronse a vixiar. Pouco despois detectaron a dous individuos que saían do despezamento, en dirección ao vehículo, cunha defensa dianteira coa súa correspondente matrícula, dúas aletas dianteiras, dous focos e unha caixa de ferramentas; ademais doutras pezas que foron localizadas no maleteiro do coche.

Os axentes comprobaron que os supostos ladróns introducíronse na empresa a través dunha fenda aberta no peche perimetral, e procederon á detención de ambos, que serán postos a disposición xudicial en próximas horas.