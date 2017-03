Feijóo destaca que a rehabilitación do Castelo de Pambre contribuirá a engrandecer os camiños de Santiago

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que a rehabilitación do Castelo de Pambre, en Palas de Rei (Lugo), contribuirá a engrandecer os camiños de Santiago, ao erixilo no "monumento máis representativo da comarca da Ulloa".

Feijóo visita o Castelo de Pambre | Fonte: Europa Press

É, resaltou durante unha visita este venres, "un dos poucos exemplos de arquitectura militar da Idade Media" que se conserva en Galicia.

Neste sentido, considerou que actuacións como a súa rehabilitación reforzan o potencial do Camiño para que 2017 volva ser un ano marca de peregrinos como foi 2016 e para preparar o Ano Santo Xacobeo 2021. "Esperemos, o mellor Ano Santo da historia", proclamou.

Feijóo lembrou que a Xunta comprou en 2011 esta torre, coa finalidade de non deixar caer un elemento importante do patrimonio da comunidade, e iniciou o proxecto de rehabilitación.

Ademais da restauración dos muros do recinto fortificado, o traballo dos arqueólogos permitiu coñecer elementos da fortaleza como o alxibe ou varias tumbas anexas á capela máis antiga que o castelo.

"Tamén se recuperou a calzada de pedra que levaba á entrada principal e rehabilitouse a zona residencial", segundo reivindicou o titular do Goberno galego.

Así mesmo, resaltou a creación dun centro de interpretación que ofrece unha proxección multimedia, ilustra a importancia histórica deste edificio, ofrece un percorrido pola Idade Media en Galicia e repasa as vicisitudes polas que pasou o castelo.

Nese obxectivo de reforzar o potencial do Camiño, o xefe do Executivo autonómico referiuse a outras intervencións no Pazo de Xelmírez, o Obradoiro, Carretas, Casa Pasarín e o castelo de Monterrei.

Despois, Feijóo percorreu as instalacións de JIM Sports, unha das maiores empresas de España en venda de material deportivo, que exporta a máis de 30 países e que ampliou a súa presenza no parque empresarial de Palas coa axuda do programa de bonificación de solo industrial da Xunta.