Investigado un home por falsificar os rexistros de dúas embarcacións en Boiro (A Coruña)

Axentes do Servizo Marítimo da Garda Civil procederon á investigación dun veciño de Boiro (A Coruña) pola súa implicación nun delito de falsificación no rexistro de embarcacións.

Investigado un home por falsificar os rexistros de dúas embarcacións. | Fonte: Europa Press

No marco dun servizo operativo conxunto co Servizo de Gardacostas de Galicia tívose coñecemento da existencia de dúas embarcacións que faenaban na Ría de Arousa co mesmo número de folio e nome.

Ao investigado, ao que se detectou nunha delas cun motor fueraborda cunha potencia superior á autorizada, fóronlle aprehendidas ambas as embarcacións e trasladáronse ao depósito que posúe Gardacostas.

As dilixencias instruídas e as investigacións practicadas foron postas a disposición do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 3 da localidade coruñesa de Ribeira.