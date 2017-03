Detida de novo unha muller con 19 antecedentes por 9 delitos de furto e un roubo con violencia en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron de novo en Ourense a unha muller con 19 antecentes como presunta autora de nove delitos menos graves de furto -delito continuado de furto- e un roubo con violencia en establecementos comerciais da cidade.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o 8 de febreiro cando a Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense, dentro das súas competencias para descubrir aos presuntos autores de delitos contra o patrimonio perpetrados en Ourense e tras realizar un seguimento dos delitos que pola súa especial natureza, modus operandi, marxe horaria e lugar de actuación, puidesen ter un denominador común entre eles e puidesen ser cometidos pola mesma persoa.

A Policía constatou que se trataba dunha muller de características similares achegadas en todas as denuncias presentadas no mes de febreiro.

Nese mes a Policía notou un "considerable incremento" na comisión de furtos ao descoido, cometidos en establecementos comerciais, principalmente pubs, bares e cafetarías.

"Todos os feitos son labores aproveitando o descoido do propietario do furtado, ben por ir ao baño, saír ao exterior a fumar, ou deixar as súas pertenzas fora do alcance da súa vista, aproveitando este momento a presunta autora para apropiarse do bolso ou móbil, chegando mesmo a usar a violencia ou intimidación cando é descuberta para poder fuxir co botín", segundo explican as mesmas fontes policiais.

Dada a súa situación actual de dependencia, "esta persoa está actualmente fóra de control; o seu principal obxectivo é a consecución de efectivo rápido e continuo, polo que na súa actividade delituosa diaria, xa non adopta medida algunha para evitar ser recoñecida polas súas vítimas, centrándose unicamente en apoderarse das pertenzas alleas sen importarlle as consecuencias do feito", segundo advirte a Policía.

Á detida, de 40 anos de idade e natural de Estavayer (Suíza), cónstanlle 19 detencións. Pasou na mañá deste venres a disposición xudicial.