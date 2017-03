O Real Aero Club de Vigo inicia negociacións para ir a ERE e os seus traballadores sopesan establecerse como cooperativa

O Real Aero Club de Vigo abriu o período de consultas dun expediente de regulación de emprego (ERE) para levar a cabo o despedimento colectivo dos seus 14 traballadores fixos e nove autónomos por cesión de actividade, un marco no que os empregados sopesan constituírse como cooperativa para exercer eles mesmos a explotación do campo.

Nun comunicado, os traballadores e a Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo de UXT en Pontevedra, aseguraron que non se van "a quedar de brazos cruzados" e que non descartan "nada". Así, entre as opcións que barallan inclúese a posibilidade de que formen unha cooperativa que lles permita manter a actividade e os postos de traballo.

O delegado de persoal David Blanco, indicou a Europa Press que esta opción pasa porque os empregados do Aero Club collan o campo e explóteno directamente, polo que estudan se esta opción é viable e "economicamente rendible". De ser así, avanzou que tentarían negociar coa comunidade de montes e facer a súa propia proposta.

En todo caso, os empregados trasladaron que valoran "todas as situacións xurídicas, sindicais e económicas", as cales consideran que se viron "mermadas nos últimos meses pola incerteza dos socios ante a inestabilidade na negociación coa Comunidade de Montes de Cabral", que pretende aumentar o arrendamento dos terreos "en máis do 150%".

Así as cousas, sostiveron que esta situación abocou a "un desafiuzamento laboral", e, con iso, á aplicación dun ERE por parte da empresa. De feito, a dirección convocou para o luns da próxima semana a primeira reunión cos traballadores para tratar de acordar as condicións do despedimento.

Finalmente, UXT mantivo que hai "chantaxe" e estase "utilizando o impacto social e o nome do Real Aero Club, cos seus traballadores incluídos, para conseguir que as administracións se vexan presionadas para desbloquear un proxecto maior que é o verdadeiros interese que ten a xunta da Comunidade de Montes de Cabral", en referencia ao centro comercial de Porto Cabral.