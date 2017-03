A directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez Moreda, sostivo este venres que unha cota pequena de sardiña para o 'xeito' "é sempre moito mellor que non poder pescar nada", á vez que avanzou que se está elaborando o plan anual desta arte pesqueira para 2017.

Comisión De Pesca | Fonte: Europa Press

Esa afirmación escandalizou á deputada do BNG Montse Prado, quen se interesou pola situación do 'xeito' en comisión parlamentaria para demandar á Xunta "unha posición proactiva" no seu defensa.

En fronte, o alto cargo da Xunta reivindicou que o seu traballo permitiu levantar a "exclusión" do 'xeito' do plan de recuperación da sardiña e incidiu en que é "máis razoable" contar cunha cota dunhas 200 toneladas que con "cero".

Ante os requirimentos da nacionalista para que a Xunta faga valer as súas competencias sobre as augas internas, Rodríguez Moreda explicou que as especies que non son "exclusivas" quedan fóra desa capacidade.

"Non é aceptar que nos poñan normas", protestou a directora xeral polas críticas de Montse Prado de que permita que decisións foráneas sobre aspectos regulados no Estatuto de Autonomía como competencia propia deixen sen opcións de pesca a mariñeiros galegos.

ACUICULTURA

Por outra banda, Rodríguez Moreda respondeu a unha pregunta de Carmen Santos (En Marea) sobre as "intencións" do Goberno galego de promover a acuicultura industrial nas nosas augas.

E é que Santos mostrou a súa "preocupación" por que a Xunta pretenda introducir "escalonadamente" medidas que favorezan esta práctica --dado o rexeitamento social que derivou na retirada da lei de acuicultura-- tras detectar unha orde de axudas específica no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Respecto diso, a directora xeral aseverou que a aposta do Executivo autonómico é "pola acuicultura como a entenden os produtores" galegos, con bateas e cultivos de bivalvos. Así pois, esas subvencións --indicou-- son para "apoiar investimentos" de empresas acuícolas, das que "non se exclúen" as tradicionais.