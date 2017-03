A Deputación de Lugo concorre ao proxecto europeo 'Life in Common Land' coa Serra do Xistral

O portavoz do goberno da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, informou este venres da presentación da candidatura 'Life in Common Land', na convocatoria 'Life 2016' da Unión Europea, cun proxecto para a Serra do Xistral, que integran doce municipios do norte da provincia.

No proxecto, ademais da Deputación e os doce concellos, participan as universidades de Santiago de Compostela (USC) e A Coruña (UDC), co obxectivo de conseguir a máxima rendibilidade deste espazo catalogado como Rede Natura 2000 e Reserva da Biosfera Terras do Miño.

Santos explicou que a Deputación achegará 200.000 euros a este proxecto, que se engadirán aos 1,2 millóns que destinará a Unión Europea en caso de conceder o respaldo.

As accións previstas consisten en ordenar oito montes veciñais cos seus respectivos plans de xestión, desenvolver xornadas formativas sobre técnicas de xestión sustentable e trasladar especies foráneas co fin de "alcanzar a máxima rendibilidade respectando a súa conservación para favorecer a actividade agrogandeira e forestal", segundo destacou, nestas 20.000 hectáreas.

Por outra banda, a xunta de goberno provincial aprobou o procedemento de adxudicación e do prego de claúsulas administrativas particulares e de prescricións técnicas para a contratación do mantemento das instalacións técnicas e prevención de lexionelose en centros da Deputación, dotada de 167.000 para o período comprendido entre 2017 e 2019.