Deteñen ao presunto autor de varios roubos con forza cometidos nos últimos meses nunha parroquia de Vigo

Axentes do Corpo Nacional de Policía e da Policía Local de Vigo detiveron un home de 34 anos de idade como presunto autor de varios roubos con forza cometidos nos últimos meses na zona de praias da parroquia viguesa de Coruxo.

Segundo informou a Policía Nacional, a principios deste mes un veciño de Coruxo denunciou que vira a un home cando saltaba o muro da súa leira e fuxía cunha bicicleta de montaña.

Os axentes do Grupo de Udev-Roubos da Comisaría de Vigo-Redondela iniciaron unha investigación e comprobaron que as probas solicitadas e o modo de actuar do ladrón coincidían con outro cinco roubos que foran cometidos con anterioridade noutras vivendas da zona de praias da parroquia.

Así, conseguiron identificar como posible autor de todos estes feitos a un vello coñecido polos corpos de seguridade, froito do que se elaborou un dispositivo encamiñado á súa localización e detención.

O home foi detido na antiga estación do tranvía, en Ricardo Mella, e trasladado a comisaría para tomarlle declaración. Ao tempo, efectuouse un rexistro do domicilio ao que acudía regularmente, onde se recuperaron "gran número de obxectos" que permitiron vincularlle a varios roubos cometidos nos últimos meses.

O home, ao que lle constan 13 antecedentes policiais anteriores --moitos deles por feitos similares ao descrito--, foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 1 de Vigo, a cargo da causa. Ademais, non se descarta a súa implicación noutros feitos similares que aínda se investigan.