A empresa Inca retira a demanda a nove persoas por supostas coaccións na construción dun dique no Miño

A empresa Inca retirou a demanda interposta a nove membros da plataforma 'Lugo de cara ao Miño' por supostas coaccións nas obras de construción dun dique no río, o que provocou a suspensión do xuízo.

Entre o nove persoas citadas a declarar estaban concelleiras do BNG no Concello de Lugo que participaron nas mobilizacións contra as obras na canle do río.

A deputada do BNG Olalla Rodil participou nunha concentración este venres ás portas dos xulgados para apoiar aos denunciados. O xuízo foi suspendido ao retirar os demandantes a denuncia.

Rodil asegurou que a demanda "carecía de fundamento" porque estaba motivada por "unhas supostas coaccións que nunca se produciron".

"Celebrouse unha concentración pacífica na contorna do río mentres Inca construía un dique que resultou ser ilegal, como diciamos, e que houbo que retirar", subliñou a nacionalista.

Con todo, tres dos integrantes da plataforma continúan procesados tras o xuízo que se celebrou hai unhas semanas contra eles.

VALORACIÓN DA PLATAFORMA

Pola súa banda, a plataforma valora esta retirada "de última hora" como "o recoñecemento explícito por parte de Inca e de Miguel García Xesto --o administrador único da mercantil-- de que tanto as persoas denunciadas como 'Lugo de cara ao Miño' actuamos en todo momento de forma pacífica e sen ningunha intención de coacción na concentración do pasado 30 de agosto a pé do río".

A única intención con esa mobilización, segundo sinala a través dun comunicado de prensa, era "pór de relevo a existencia dunha especie en perigo de extinción, o nenúfar de río, no lugar no que se ían a efectuar as obras dunha nova ataguía por parte da mercantil e do Concello de Lugo".

"Pensamos que esta e as anteriores demandas de García Xesto contra os membros desta plataforma só responden a un intento de prexudicar a imaxe pública do colectivo e de amedrentar a mobilización social na defensa do río Miño e a todas aquelas persoas críticas co proxecto hidroeléctrico da Fábrica da Luz, do que é adxudicatario", asevera o colectivo.

Por iso, lamenta que recorra a "este tipo de manobras de distracción" e dille que "debería pór máis empeño en cumprir coa lexislación vixente en materia ambiental e de augas".

Apunta, a este respecto, que Inca "comezou as obras do frustrado dique no río Miño en novembro de 2015 sen a preceptiva autorización da Confederación Hidrográfica Miño-Sil".

A MINICENTRAL, "SENTENCIADA DE MORTE"

'Lugo de cara ao Miño', ademais, atribúe estes "ataques" da compañía a "un intento de desviar a atención sobre o que está a ocorrer no seo administrativo relativo ao proxecto da Fábrica da Luz".

Sobre isto, informa de que a confederación "abre a vía á extinción da concesión de augas ligada ao proxecto da minicentral e á denegación da prórroga solicitada polo Concello para facer as obras".

Estima que a confederación "non terá máis remedio que iniciar un expediente de caducidade da concesión de augas da Fábrica da Luz", á que ve, por tanto, "sentenciada de morte". En calquera caso, advirte de que seguirá "vixiante" na defensa do río Miño e dos seus valores naturais.