O catedrático Juan Casares Long, nomeado novo membro do comité de dirección do Instituto Wessex de Tecnoloxía

O catedrático de Enxeñaría Química e exreitor da Universidade de Santiago (USC) Juan J. Casares Long foi nomeado novo membro do comité de dirección do Instituto Wessex de Tecnoloxía do Reino Unido.

O profesor Juan Casares Long, exrector da USC. | Fonte: Europa Press

Segundo informou a USC, Casares Long substitúe no cargo ao profesor Matiur Rahman, falecido o pasado ano. O Wessex é unha institución científica privada emprazada no Parque Nacional New Forest do Reino Unido e asociada á Universidade de Gales.

O consello de dirección do Instituto Wessex diríxeo o profesor Carlos Brebbia, recoñecido internacionalmente como e creador do BEM (Método de Elementos Fronteira) para a resolución de ecuacións en derivadas parciais de gran interese industrial na área de Cálculo de Estruturas Mecánicas.

Esta institución dedícase fundamentalmente, segundo indica a USC, a desenvolver programas de doutoramento e máster propios ou en colaboración con outras institucións académicas; así como a realizar investigacións nas áreas de mecánica de fluídos, cálculo de estruturas e daños estruturais, entre outros.

CURRÍCULO

Licenciado en Química pola USC en 1972, Juan Casares doctorouse en Química pola Universidade Autónoma de Barcelona e en Enxeñaría Química pola de Salford.

Tras traballar a mediados dos 80 na Universidade do Petróleo e Minerais de Arabia Saudita, volveu á USC como profesor titular. Ademais de reitor da institución compostelá, exerceu de director do Centro de Supercomputación de Galicia.