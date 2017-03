A mestura funk e rock de Nik West abrirá o 13 de marzo en Madrid o Ciclo 1906

A cantante Nik West actuará no Teatro Lara de Madrid o luns 13 de marzo polo décimo Aniversario do Ciclo 1906, como parte dun programa de concertos en diferentes cidades españolas e que se anunciará proximamente, segundo informan os organizadores.

Nik West traballou con artistas como o recentemente falecido Prince, Dave Stewart de Eurythmics e John Mayer. Con apenas 28 anos, a moza de Phoenix domina o baixo eléctrico e converteuse nunha das grandes sensacións do funk máis pop.

A súa voz e 'look' abríronlle as portas de 'American Idol' (o programa de televisión máis visto polo público norteamericano) e 'Glee' (unha serie musical da televisión moi importante).

O Ciclo 1906 celebra unha década desde que comezase, para dar voz e visibilidade ao mellor jazz que se facía en Galicia.

Durante a súa consolidación durante os anos recentes, ampliáronse as fronteiras do jazz, incorporando outros estilos, por exemplo soul, blues, hip hop e flamenco, borrando as fronteiras entre xéneros.