Marea, BNG e PSOE únense para pedir a dimisión do alcalde de Noia

Os grupos políticos que conforman a oposición do Concello de Noia (PSOE, Marea Cidadá e BNG) xuntáronse con urxencia o xoves. Sobre a mesa, a resposta a dar as polémicas declaracións do alcalde. Nun comunicado conxunto das tres forzas, algo inédito incluso a nivel local, reclaman a dimisión inmediata de Santiago Freire “por considerar que amosou non ser digno para permanecer no cargo nin representar nin á sociedade noiesa nin os seus valores”.

Santiago Freire alcalde de Noia

Freire pediu desculpas o xoves pola mañá, despois de as redes sociais se incendiaran de polémica polas súas declaracións. O alcalde alegou que el respecta moito o traballo das mulleres e que pretendía renderlles unha homenaxe, pero que evidentemente se equivocou ao enunciar as súas ideas.

A oposición non lle valen as escusas e pide “un pleno extraordinario para a reprobación da actitude do alcalde a nivel institucional”. A responsábel de Igualdade da Xunta de Galicia censurou tamén as palabras do seu compañeiro de partido, pero Susana Abella salientou tamén as “rápidas” desculpas.

É dicir, por parte do PP non parece que haxa presión para que Freire dimita. A nivel local, as tres forzas asinantes suman oito concelleiros, tantos como os conservadores. O PP goberna grazas aos dous edís independentes.