Kalandraka edita en galego a obra de Dora Sales 'Agni e a Chuvia', sobre a pobreza e os dereitos dos nenos

A editorial Kalandraka publicou en galego a obra 'Agni e a Chuvia', de Dora Sales, que aborda a pobreza, a falta de recursos e os dereitos da infancia a través dunha historia infantil.

O álbum, ilustrado por Enrique Flores, sitúase en Bombai, onde Agni, un neno de 10 anos pobre que traballa desde o seis nun lavadoiro, soña con que un día cambiará a súa sorte.

A historia, entre a melancolía e a luminosidade, transmite unha visión centrada no valor dos sentimentos, a esperanza e a vontade de progresar do protagonista, que anima a reflexionar sobre a diferenza de oportunidades dos nenos noutros puntos do planeta. Os dereitos de edición deste texto dedícanse a colaborar coa organización Yeredemé África.