Iván Raña presenta o seu instinto e a súa filosofía do tríatlon nunha biografía

O triatleta galego Iván Raña presentou este venres na Fira de Barcelona a súa biografía 'Instinto Raña', elaborada polo xornalista Xavier Ensenyat con prólogo do cinco veces campión do Tour de Francia Miguel Indurain, coa intención de mostrar a súa vida profesional e de transmitir como se move un deportista "de portas cara a dentro".

Iván Raña presenta o seu biogradía | Fonte: Europa Press

"A meta que me marquei na elaboración deste libro era transmitir que é e como se move un deportista de portas cara a dentro, coñecer o traballo e a ilusión que un se pon para que a afección fágase unha idea de como é a vida dun atleta", definiu Raña nunha conferencia repleta de afeccionados.

No libro pódese descubrir dunha forma distendida os primeiros pasos de Raña no tríatlon, anécdotas e reflexións íntimas do deportista español, con algúns capítulos enxeñosos que chaman a atención: 'Os soldados do Sarxento Raña', 'O rei do machaquismo' ou 'O Superman de cinco anos que gañaba ao autobús'.

"Cando era pequeno dábame vergoña meterme na piscina pero como atleta que pretendía ser debía quitarme ese medo. Ao longo dos anos estou a ver que o mundo do tríatlon cambiou e todo o mundo está pendente das carreiras", afirmou.

Durante o acto, o xornalista Ernest Riveras ofreceu unhas palabras e lembrou o pouco interese mediático que esperta o atletismo cando non hai uns Xogos Olímpicos. "Os atletas necesitades moito máis respecto. Non vos facemos moito caso durante catro anos e logo pedímosvos o ouro olímpico", opinou.

Aos seus 37 anos, Raña comentou de que maneira evolucionou a súa rutina diaria de adestramento, comparándoa coa de hai uns anos. "Antes adestraba demasiado para pasalo ben e iso vai evolucionando. Non é o mesmo ter 20 anos que 35. O nivel de adestro é o mesmo pero débese dar máis prioridade ao descanso", subliñou.

O triatleta galego engadiu, ademais, que o resultado agora "non é o máis importante". "Houbo unha época que si o era. Todo o día pensaba en adestrar, vólveste egoísta e obsesiónaste. Durante o proceso de adestramento é importante estar tranquilo e contento polo que se fai", afirmou.

"O libro reflicte como é Iván. Non queriamos facer unha biografía ortodoxa, el non é un atleta convencional. Pretende reflectir a personalidade de Iván, os seus pensamentos máis profundos e coñecerlle por dentro. Así como complementalo con opinións de familiares e amigos", reflectiu o autor da biografía, Xavier Ensenyat.

SATISFEITO

Co resultado final do libro, o campión do mundo quedou "moi satisfeito", coa meta de transmitir a esencia do deportista, que sente e por que se actúa de tal forma. Ademais, revelou que Miguel Indurain foi a persoa que lle "marcou" de pequeno e por ese motivo foi o autor do prólogo.

Doutra banda, e ante un público que deixou pequeno o espazo do acto, o triatleta precisou que a técnica de correr descalzo é "moito máis fina e natural" que facelo con zapatillas, cun risco de lesión "moito menor".