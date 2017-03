O Supremo anula un proxecto de normalización de predios do Concello de Ames por contrario ao ordenamento xurídico

A sala do contencioso-administrativo da sección quinta do Tribunal Supremo anulou un proxecto de normalización de predios do Concello de Ames (A Coruña) por consideralo contrario ao ordenamento xurídico.

A sentenza, que ten data do 6 de marzo, refírese en concreto ao proxecto 'URO B7-15' deste consistorio coruñés. Estiman con ela os maxistrados o recurso contencioso-administrativo interposto por dous particulares contra o acordo da xunta de goberno local do devandito municipio e corrixen o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declarou a súa validez.

As recorrentes sostiñan que o fallo do TSXG realizaba unha interpretación subxectiva e restritiva porque a súa leira, situada na Avenida Mahía, está valorada nuns 1,9 millóns e perde máis dun 15% do seu valor respecto doutra valorada en case 3,09 millóns, segundo o informe do perito xudicial.

Por iso, alegaban, non é posible un proxecto de normalización senón unha parcelación ordinaria, de acordo co que dispón o regulamento de xestión urbanística.

O fallo atende o motivo e afirma que é necesario "modular a doutrina da sentenza de instancia, que aínda que é correcta en canto a que o proceso de normalización non pode provocar diferentes entre as leiras resultantes superior ao que as mesmas tiñan antes do mesmo, non o é en canto afírmase que o proceso de normalización resulta viable aínda cando o valor inicial das leiras afectadas exceda da devandita contía".

En consecuencia, engade, non resulta posible naqueles supostos en que o valor inicial das leiras afectadas, situadas na mazá --ou parte dela-- obxecto de normalización, supere o 15%. Tamén nestes casos, debe iniciarse o procedemento de reparcelamento, segundo establece.