O galego Carlos Jean súmase ao cartel do Love Music Festival

O Love Music Festival recibirá o próximo 29 de xullo a un dos mellores produtores musicais do país, o galego Carlos Jean, que acumula ata seis nomeamentos aos Grammy xunto ao Premio Ondas ao mellor DJ.

Carlos Jean | Fonte: Europa Press

É o quinto artista que confirma a súa presenza na macro concerto de doce horas que se desenvolverá no Porto de Tazacorte, no marco da Isla Bonita Love Festival.

DJ oficial do Atlético de Madrid e popularmente coñecido pola súa destacada presenza no programa de televisión 'El Hormiguero', o chamado 'neno dos ruídos' por Raphael ofrecerá xunto ao DJ internacional Brian Cros (primeiro TomorrowLand que actúa na Isla Bonita) todo un espectáculo de house e tecno con matices latinos para pechar o maior evento musical que se organizou na Palma.

No Love Music Festival, organizado por Sodepal, poderase gozar, un tras outro, de concertos íntegros de Sweet California, La Oreja de Van Gogh ou Amaral, entre outros artistas aínda por coñecerse.

Carlos Jean (15 de xuño de 1973, Ferrol), tras case vinte anos no mundo da música, consolidouse na actualidade como un dos artistas de maior relevancia na industria musical española. Nas redes sociais é, sen dúbida, o número uno español. Ten 420.000 seguidores só en Twitter.

A súa capacidade para entender e conxugar os diferentes mundos que conforman a industria, sempre á última nas tendencias musicais, fixeron del un dos creadores máis polifacéticos do panorama español. Carlos Jean é músico, cantante, produtor e Dj, unha das pezas crave do pasado, o presente e o futuro da música en España.

Ademais da súa faceta musical, Carlos Jean é coñecido no mundo da mercadotecnia pola súa experiencia e innovación á hora de desenvolver proxectos musicais con marcas que alcanzaron o éxito. Xunto á súa compañía MUWOM, creada por el xunto a outro tres socios máis, desenvolveron proxectos como Plan B, con Ballantine's, Music Experience con Coca-Cola, pasando pola creación dun himno para a escuadra Ferrari co banco Santander, ou a unión de música clásica e urbana coa marca de café Carte Noire, entre outros.

Pero, a faceta de Carlos Jean máis recoñecida pola industria é a de produtor. Produciu premiados discos como os de Hombres G, Bebe, Enrique Bunbury, Fangoria, Tiziano Ferro ou Juan Zelada, e na actualidade a súa carreira céntrase na escena electrónica, converténdose nun dos poucos produtores e djs do panorama actual nacional.

Carlos Jean compartiu cabina e pratos cos dj máis destacados do panorama internacional como David Guetta, Alesso, Nervo ou The Zombie Kids e nas salas máis soadas como Privilege ou Cocoloco. Pero o seu ambivalencia permitiulle encher, ademais das discotecas de maior renome, grandes aforamentos, reunindo ante o seu escenario a máis de 100.000 persoas.

Unha proba diso tivo lugar recentemente no Entroido de Día de Santa Cruz de Tenerife. Carlos Jean foi o artista principal do escenario montado por 40 Principais en Santa Cruz, no que se contabilizaron ata 40.000 asistentes, segundo informou a organización.