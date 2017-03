Os portos da Coruña, Vigo e Ferrol acudirán á feira Seatrade Cruise Global

Os portos españois, entre eles o da Coruña; Vigo e Ferrol, acudirán un ano máis á feira Seatrade Cruise Global, que se celebrará do 13 ao 16 de marzo en Fort Lauderdale, coñecida como a Venecia de América.

Porto de Barcelona, litoral, mar, cruceiros | Fonte: Europa Press

Alí mostrarán a súa oferta xunto a case 40 empresas, entre autoridades portuarias e subministradores de servizos e produtos na caseta 'Ports of Spain' co que España, segundo destino preferido en Europa por detrás de Italia, promociona a súa oferta crucerística.

A presenza española na feira anual do cruceiro máis importante do mundo foi gañando peso ano tras ano ata converterse nun dos países con maior espazo expositivo, máis de 500 m2, acorde á oferta e relevancia que os destinos españois teñen neste segmento turístico.

De feito, España pechou 2016 cuns 8,7 millóns de cruceiristas, o que supón un aumento do 0,6% en comparación co ano anterior, segundo os datos actualizados de Portos do Estado, unha nova marca nun ano o que 3.918 navíos deste tipo recalaron nos portos españois, 60 barcos máis (+1,56%).

España tamén ocupa a segunda posición como porto de embarque con 1,28 millóns de pasaxeiros. Desde 2008, a contribución económica da industria do cruceiro no noso país creceu un 22,5%. En 2015, último dato dispoñible, xerou 28.576 empregos (+12,1% que o ano anterior).

As estimacións sinalan que uns 466.000 españois elixiron un cruceiro en 2015 para pasar as súas vacacións, o que representa un crecemento do 3% respecto ao ano anterior, nun mercado que aínda ten percorrido potencial.

9,5 MILLÓNS DE CRUCEIRISTAS PARA 2020

As previsións das diferentes autoridades aeroportuarias prevén que o tráfico de cruceiros siga crecendo nos próximos anos, a un ritmo de entre o 1,5% e o 3%, podéndose superar os 9,5 millóns de cruceiristas en 2020, sinala nunha nota Portos do Estado.

Baixo a lema 'Blue Carpet: Step into Spain through world class ports', estarán presentes as autoridades aeroportuarias da Coruña, Alacante, Almería, Bahía de Alxeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castelló, Ceuta, Ferrol, Huelva, Málaga, Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia e Vigo. Ademais, Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife integraranse nun espazo específico denominado 'Cruises Altantic Islands'.

Ademais, participarán unha quincena de empresas, entre as que destacan Bergé, Eulen, Trasncoma e Hamilton Cruises, ademais de axencias que ofrecen este tipo de servizos en destinos de cruceiros como BC Agency, pasando por empresas que desenvolven tratamentos de medicamento marítimo como Quirónsalud e mesmo Estacións e Terminais Marítimas, unha entidade especializada na concesión e explotación de terminais portuarias de pasaxe.