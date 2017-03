O portavoz do Grupo Municipal Socialista no Concello da Coruña, José Manuel García, e o deputado no Congreso, Ricardo García Mira, pediron "reformular" o convenio de 2004 sobre os terreos liberados nos peiraos coruñeses pola entrada en servizo do Porto Exterior. Ademais, avogaron por convocar a comisión de seguimento.

Rueda de prensa do PSOE da Coruña | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, ambos reiteraron tamén a posición do PSOE a favor de manter a titularidade pública dos terreos do porto, empezando por La Solana e o Hotel Finisterre e lembraron a proposición non de lei presentada polo seu partido a este respecto no Congreso.

No que se refire a os terreos liberados pola entrada en servizo de Langosteira, o portavoz socialista considerou necesario "reformular" o convenio por existir utilidades "desde o público", entre as que citou as universitarias, sanitarias ou deportivas.

XESTIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA

Todo iso, segundo expuxo, hai que facelo "desde a corresponsabilidade da negociación". Tamén demandou "unha boa xestión" da Autoridade Portuaria para xerar máis actividade "e por tanto máis beneficios cos que afrontar a débeda" pola construción de Langosteira.

Sobre esta cuestión, indicou que os socialistas propoñen establecer un ámbito público, a través dun consorcio, que xestione o que é a definición futura da transformación dos terreos do porto. Na mesma liña, o deputado socialista defendeu a consolidación do solo público nesta zona.