Detidos dous homes na Coruña tras ser sorprendidos cando roubaban nunha tenda

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous homes de 41 e 43 anos como autores dun roubo con forza nun establecemento na Coruña ao ser sorprendidos á saída do local, segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia.

Os feitos producíronse sobre as 2,00 horas do pasado 28 de febreiro. Axentes pertencentes á Brigada Provincial de Seguridade Cidadá foron comisionados pola Sala do 091 á zona da Sagrada Familia, xa que, segundo unha chamada recibida, roubaban nunha tenda.

Os primeiros en chegar foron dous axentes de paisano, que observaron o enreixado exterior do establecemento medio subido. Cando se dispuñan a comprobar o local e revisar o interior, viron como un home saía por un buraco que tiña o cristal da porta de acceso.

No momento en que lle deron o alto, saíu outro home do interior. En canto viron aos policías tentaron escapar, aínda que foron interceptados. Os dous homes, con detencións anteriores, quedaron a disposición xudicial.