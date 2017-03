Un xulgado de Santiago condena a dúas eléctricas a indemnizar a unha veciña por deixala sen servizo 11 días en 2016

Un xulgado de Santiago condenou a dúas eléctricas a indemnizar a unha veciña por deixala sen servizo eléctrico durante 11 días o ano 2016, segundo informa a Unión de Consumidores de Galicia.

Os feitos, segundo apunta a través dunha nota de prensa, remóntanse a 2016, cando unha asociada quedou sen servizo eléctrico por "a incompetencia do servizo de atención ao cliente" dunha compañía e pola "inoperatividade" do servizo técnico doutra.

Ambas, segundo denuncia o colectivo de consumidores, "incumprindo a legalidade, causaron importantes prexuízos a unha familia que tan só pretendeu dar de baixa un contrato dun servizo de mantemento".

No caso da distribuidora, segundo engade, a súa "falta de interese chegou ao extremo de ser xulgada en rebeldía", o cal, resalta, "da mostra do seu interese polos problemas que causan tanto individualmente a persoas consumidoras como, en xeral, ao conxunto do sistema eléctrico".

Nunha sentenza, segundo apunta a Unión, "firme e sobre a que non cabe recurso", o Xulgado de primeira instancia de Compostela condena solidariamente ás dúas empresas a pagar case 1.300 euros, no seu maior parte correspondentes a daños morais.