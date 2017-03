A eurodeputada de AGE Europa Lídia Senra denunciou ante a Comisión Europea (CE) as "políticas comerciais agresivas" que están a levar a cabo as entidades financeiras e a "presión" que están a exercer os directivos sobre os traballadores para que "coloquen produtos de risco á clientela que non a demanda".

Nunha pregunta rexistrada esta semana no Parlamento Europeo, a parlamentaria fai referencia ao actual contexto no que "os intereses marcados polo Banco Central Europeo están en mínimos históricos", o que supuxo "un descenso da retribución dos aforros das persoas".

"Isto é aproveitado pola banca para meter investimentos en fondos tóxicos e en produtos que en moitos casos poden ter rendibilidades negativas e non están amparados polo Fondo de Garantía de Depósitos", apuntou Senra, para quen se están "colocando" sen "a necesaria información para os pequenos investidores".

Ante esta situación, Lídia Senra pediulle á CE que se "sitúe" sobre se "non deberían ser as entidades bancarias as únicas responsables pola venda destes produtos que elas mesmas deseñan" e se "os traballadores non deberían quedar eximidos de toda responsabilidade na venda destes produtos".

Do mesmo xeito, tamén insta á Comisión a responder sobre a necesidade de "diferenciar a banca especulativa e de comercialización de produtos de risco, da banca tradicional e de investimento" e sobre os "mecanismos que se deben pór en marcha para protexer á clientela".