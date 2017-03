O Instituto Oftalmolóxico Quirón A Coruña realiza do 13 ao 17 de marzo revisións gratuítas para previr o glaucoma

O Instituto Oftalmolóxico Quirónsalud A Coruña realizará do 13 ao 17 de marzo unha campaña informativa coa finalidade de concienciar á poboación sobre o glaucoma e os problemas que ocasiona esta enfermidade.

Segundo informa o grupo Quirónsalud, do 13 ao 17 de marzo realizarase unha revisión de forma gratuíta á poboación de risco --maiores de 40 anos con antecedentes familiares de glaucoma-- no propio centro coruñés, situado no Paseo Marítimo, xunto á Domus.

Nesas revisións, segundo explica a entidade, medirase a tensión ocular e, en caso de ser necesario, examinarase o nervio óptico co obxectivo de diagnosticar a doenza. As persoas interesadas deben concertar cita por teléfono a través do número 981 21 77 99.

A maior parte dos glaucomas preséntanse na idade adulta e a súa frecuencia aumenta coa idade, segundo indican as mesmas fontes, que sinalan que a poboación galega "é especialmente sensible" ao desenvolvemento do glaucoma, xa que é "a segunda rexión máis envellecida de toda España" por detrás de Asturias, cun índice de envellecemento que supera, en 74 puntos porcentuais, a media nacional.

Así mesmo, indica que en Galicia "existe unha alta prevalencia da chamada síndrome de pseudoexfoliación capsular", que consiste nun depósito dun material fibrilar nas estruturas do ollo responsable do desenvolvemento de cataratas e glaucoma, aínda que de momento descoñécese a causa exacta pode deberse a unha orixe xenética ou factores ambientais.

SÍNDROME

Segundo os estudos, en torno ao 19 por cento dos galegos por encima dos 60 anos presentarán esta síndrome, e case un 45 por cento dos glaucomas en Galicia presentan pseudoexfoliación, o que "os fai especialmente agresivos xa que cursan con picos de tensión máis elevados e provocan maior daño no nervio óptico e no campo visual", abundou.

A pseudoexfoliación estará presente tamén no 29 por cento dos pacientes con cataratas na Comunidade galega, o que fará, segundo considera Quirónsalud, "máis dificultoso a abordaxe cirúrxica e aumentará o risco de complicacións".