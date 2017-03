Publicada a protección nacional transitoria da Indicación Xeográfica Protexida para os viños de Ribeiras do Morrazo

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres a orde pola que se concede a protección nacional transitoria á Indicación Xeográfica Protexida (IGP) Ribeiras do Morrazo, coa que, na campaña deste ano, as adegas do oito concellos amparados baixo esta indicación e interesadas en producir e comercializar os seus viños baixo este selo de calidade, poderán facelo.

En concreto, os viños do IGP Ribeiras do Morrazo procederán exclusivamente dos viñedos da zona de produción e elaboración constituída polos terreos aptos para a produción de uva por baixo dos 300 metros de altitude dos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa inscritos no rexistro vitícola.

Respecto ás súas características analíticas, son viños secos cunha gradación alcohólica mínima de 11,5% Vol. no caso dos brancos e 10% para os tintos. As uvas son das variedades brancas albariño, caíño branco, godello, loureira, treixadura, branco lexítimo e torrontés e das tintas brancellao, caíño tinto, pedral, espadeiro, loureiro tinto, mencía e sousón.

Segundo a Xunta, trátase de viños "frescos e suaves en boca, limpos, brillantes con aromas francos nos que se aprecian as características propias da materia prima da que proceden, con aromas florais e de froitas e, finalmente, con bo e equilibrado ácido".

Tras este recoñecemento, a inscrición final deste IGP terá que ser outorgada pola Unión Europea. O expediente xa está remitido a Bruxelas para que a Comisión o avalíe, pase por outro proceso de oposición pública en toda a UE e se tome unha decisión final ao respecto.

Na actualidade, de acordo cos datos do rexistro vitícola, nos 8 concellos que forman a Indicación Xeográfica Protexida hai 2.340 hectáreas de viñedo, aínda que non todas poderán fornecer viño ao nova IGP, xa que non son admisibles todas as variedades que se cultivan.