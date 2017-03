Galicia é unha das primeiras comunidades de España no sector do vacún de carne

A conselleira do Medio rural, Ángeles Vázquez, destacou este venres a importancia do vacún de carne en Galicia, xa que a comunidade ocupa, cun 15 por cento do total, o terceiro lugar de España en produción e é a segunda autonomía en número de cabezas de gando, co 16 por cento.

Así o dixo a conselleira durante a súa participación na presentación do proxecto da Asociación de Agricultores e Gandeiros de Galicia (Agrigga) para a mellora da produción de carne de tenreiros. Nesta iniciativa innovadora participa tamén o Centro Tecnolóxico da Carne.

No seu discurso, a conselleira destacou que o 19 por cento das solicitudes que se aprobaron en 2016 de gandeiros galegos que quixeron investir na mellora das súas explotacións corresponden ao ámbito do vacún de carne. Ademais, o 20% das peticións aprobadas de incorporación de mozas ao rural foron deste tipo de explotacións.

Xa neste 2017, destacou Ángeles Vázquez, un total de 25 empresas solicitaron en Galicia axudas da Xunta para transformación e comercialización de produtos cárnicos, para investir preto de 19 millóns de euros.

PROXECTO INNOVADOR

Para a conselleira, estes datos avalan proxectos como os de Agrigga, que unen a produtores, industria, entidades financeiras, investigadores e administración pública ao redor dun "proxecto innovador" que pretende "maximizar a rendibilidade das explotacións de carne de tenreira".

Esta iniciativa ten como obxectivo fundamental crear e desenvolver unha serie de métodos para mellorar estas producións e, por extensión, a competitividade das granxas asociadas, á vez que se busca facelas máis sustentables desde o punto de vista ambiental.

Para iso, quérese implantar sistemas de explotación, protocolos de plans sanitarios e métodos de transporte e sacrificio no matadoiro, así como de maduración e envasado, que permitan ofrecer un produto excelente aos consumidores, procurando ademais o cálculo da pegada de carbono das diferentes explotacións.

Ángeles Vázquez enmarcou estes traballos na liña de fomento de iniciativas innovadoras, para as que a consellería destinou 2,8 millóns de euros en 2016, que apoiaron 25 proxectos.

CONVENIO CON ABANCA

O acto, celebrado no Centro Tecnolóxico da Carne, tamén serviu para concretar o compromiso de Abanca co sector primario galego, coa firma dun convenio financeiro entre esta entidade e Agrigga.

No transcurso da presentación, o director da Rede Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, rubricou o texto e deu a coñecer as alternativas de crédito que se activan para asociados.

Este acordo permite mellorar a competitividade deste colectivo de profesionais, grazas a produtos como pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, avais ou liñas de desconto, entre outros.

González Eiroa tamén puxo en valor as liñas de crédito oficiais postas en marcha coa Xunta para facilitar a creación de pequenas explotacións e a incorporación de mozos agricultores ao sector.