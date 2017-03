Morre un motorista tras saírse a vía e chocar contra unhas pedras en Poio (Pontevedra)

Un motorista faleceu na tarde deste venres nun accidente de tráfico rexistrado ao saírse da vía e chocar contra unhas pedras no termo municipal de Poio (Pontevedra).

Segundo os datos facilitados a Europa Press pola Dirección Xeral de Tráfico e o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 13,45 horas deste venres á altura do número 27 da rúa Camiño Real, no lugar de San Martiño.

Debido a este sinistro foron mobilizados Urxencias Sanitarias de Galicia-061, o GES de Sanxenxo, Protección Civil de Poio e Garda Civil de Tráfico.

Fontes do operativo comentaron que o falecido, de 38 anos de idade, era veciño da zona e a súa vivenda a súa sitúa a uns 50 metros do lugar do sinistro.

Efectivos de Protección acudiron ao lugar e trasladaron ao momento do sinistro ao persoal sanitario do helicóptero medicalizado con base en Santiago, que tivo que aterrar a uns 200 metros. O persoal do 061 unicamente puido confirmar o falecemento do motorista.