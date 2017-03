Galicia remata 2016 cun período medio de pago aos seus provedores de 26 días, fronte aos máis de 29 da media

Galicia rexistrou en decembro un período medio de pago aos seus provedores de 26,01 días, por baixo dos 29,46 que alcanzou este dato para a media das comunidades, segundo os datos que publica o Ministerio de Hacienda.

Billetes de 500 e 200 euros | Fonte: Europa Press

Respecto diso, a Consellería de Facenda valorou que a comunidade terminase o ano "con máis axilidade" que o conxunto das autonomías. A través dun comunicado de prensa, reivindicou que "se mantén como unha das que cumpra normativa, axilizando pagos de facturas e evitando problemas de liquidez ás empresas que prestan servizo á administración galega".

O último mes de 2016, as autonomías pagaron aos seus provedores nunha media de 29,46 días o pasado mes de decembro, cumprindo por primeira vez desde que se rexistran estes datos co prazo máximo legal de 30 días que establece a normativa de morosidade.

A autonomía máis afastada á lexislación é Murcia, que presentou un período medio de pago de 76,95 días. O mes anterior Murcia tamén excedeu os 60 días de pago, polo que segue vixente o aviso que o Goberno lle fixo en febreiro.

Tamén incumpren o prazo de 30 días Cantabria, Baleares e a Comunidade Valenciana. Pola súa banda, Cataluña e Madrid, que en novembro estaban por encima dos 30 días, baixaron dese límite en decembro.

No caso de Aragón e Extremadura, que tiñan retidas transferencias do sistema de financiamento por incumprir estes prazos, lograron situarse por baixo do límite legal por sexto mes consecutivo, polo que o Goberno da por finalizado o procedemento que lles afectaba.

Mentres, a débeda comercial das comunidades autónomas diminuíu en 1.206,58 millóns de euros, o que supón un 15,12 por cento con respecto ao mes anterior, situándose en 6.772,77 millóns de euros, un 0,61 por cento do PIB, e baixando por primeira vez dos 7.000 millóns de euros desde que se dispón de datos.

En canto á débeda non financeira, aumenta en 2.594,8 millóns de euros (21,37 por cento con respecto ao mes anterior) e sitúase en 14.443,89 millóns de euros. O incremento da débeda non financeira, no que inflúen especialmente as operacións propias do peche do exercicio, debeuse principalmente á variación do capítulo de transferencias correntes e gastos de persoal.

A CORUÑA, POR ENCIMA DOS 30 DÍAS

No caso das corporacións locais, o período medio de pago a provedores sitúase en 42,55 días, 20 días menos que en setembro de 2016, peche do terceiro trimestre.

O Ministerio de Hacienda e Función Pública destaca que, das principais cidades, ningunha ten un período medio de pago superior a 60 días e só tres (Palma, Las Palmas de Gran Canaria e A Coruña) superan os 30 días.