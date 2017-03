O grupo infantil Cantajuego presentará 'Viva mi planeta' o 18 de marzo en Vilagarcía e o 19 en Santiago

O grupo de música infantil Cantajuego presentará o seu novo espectáculo 'Viva mi planeta' o 18 de marzo no auditorio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e o 19 de marzo no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.

Cantajuegos en Galicia | Fonte: Europa Press

Este novo 'show' do grupo, segundo informa a organización do evento, "pretende transmitir a todos os nenos o amor pola natureza". "A sustentabilidade, o respecto e o coidado ambiental son a columna vertebral deste novo show onde non faltarán os éxitos de sempre", segundo engadiu.

Como é habitual, contará coa participación de Coco, Pepe e Buby, os seus inseparables compañeiros de aventuras, e tamén con novos personaxes, vestiarios e coreografías, que se suman a unha historia "moi elaborada, dirixida a toda a familia co fin de pasar un intre inesquecible e gozar dunha diversión garantida", segundo destacan os organizadores.

Este novo espectáculo parte dunha orixinal historia que ten como escenario un pobo que foi recuperado despois de estar moito tempo abandonado a causa do descoido e a contaminación.

EMOCIÓNS

Nesta aventura, os Cantajuego vivirán e compartirán coas público emocións e deberán sortear os inesperados obstáculos que se lles presentarán para conseguir un novo propósito.

A sustentabilidade será o eixo central das cancións que, ademais de entreter aos máis pequenos, proporalles sumarse á tarefa de coidar e comprender o planeta e os seus recursos naturais.

En cada unha das dúas localidades haberá dous pases do espectáculo. Así, en Vilagarcía ás 16,30 e 19,00 horas e o domingo en Santiago ás 12,30 e 17,00 horas.