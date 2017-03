Nove detidos en Oviedo, Madrid e Burgos por máis dun centenar de roubos en vivendas, algúns en Galicia

A Garda Civil detivo a nove persoas como presuntas autoras de máis dun centenar de roubos en vivendas, fundamentalmente na zona centro e occidental do Principado de Asturias, Galicia, Castilla-León e Cantabria, no marco da Operación 'Sueco-Argoma', segundo informaron fontes do Instituto Armado.

Os detidos son de nacionalidade albanesa, romanesa e española, froito de varios rexistros domiciliarios nos que a Garda Civil interveu diverso material informático, xoias, diñeiro en metálico e unha pistola, ademais doutros obxectos procedentes de feitos delituosos.

Esta operación levada a cabo pola Garda Civil comezou o mes de outubro do pasado ano ante o aumento de roubos con forza no interior de vivendas unifamiliares, en zonas rurais ou periurbanas, onde o obxecto do delito constitúeno principalmente xoias e diñeiro en metálico, aproveitando o momento en que os seus moradores se atopan fóra do domicilio á tarde e sempre antes de media noite.

Das investigacións e xestións realizadas, a Garda Civil puido comprobar que se trataba dun grupo criminal ben organizado e moi meticuloso, tanto nos seus desprazamentos en vehículos como nos realizados a pé.

Tamén realizaban moitos quilómetros desde a vivenda en aluguer onde residían en Oviedo ata as zonas onde cometían os roubos, e ademais do anterior adoptaban outras medidas de seguridade tendentes a evitar a súa vinculación no lugar e momento dos roubos.

Os detidos utilizaban identidades falsas tanto para a identificación persoal como para adquisición de propiedades, vehículos, teléfonos... proporcionados por outros membros do grupo criminal.

Os vehículos utilizados para cometer os roubos comprábanos sempre de segunda man e eran cambiados habitualmente, aínda que tamén empregaban vehículos de aluguer, como medida de seguridade e sempre a nome de terceiras persoas ou identidades falsas.

As xoias e o diñeiro obtido dos roubos eran sacados de Asturias rapidamente con destino ás provincias de Burgos e Madrid, onde outros membros do grupo criminal encargábanse da súa xestión.

Dentro do operativo interviñeron as Comandancias de Oviedo, Gijón, Burgos e Madrid, contándose con apoio do Grupo de Apoio Técnico Operativo e o do GRS de León.

DELITOS

O nove detidos pola Garda Civil nesta operación foron seis en Alcalá de Henares (Madrid), dous en Oviedo (Asturias) e un en Burgos de nacionalidades albanesa, romanesa e española.

Impútanselles delitos de roubo con forza, pertenza a organización criminal, tenencia ilícita de armas, falsificación documental, usurpación de estado Civil, receptación, resistencia e desobediencia grave a axentes da autoridade.

ENTRADAS E REXISTROS

Por mor das detencións, a Garda Civil realizou catro rexistros domiciliarios previo mandamento xudicial de entrada e rexistro, deles dous en Alcalá de Henares, un en Oviedo e outro en Burgos.

No rexistro realizado en Oviedo foi necesaria a intervención do M.E.I (Módulo Especial de Intervención) do GRS de León e a USECI (Unidade de Seguridade Cidadá da Comandancia de Oviedo) debido á sospeita que os investigadores tiñan sobre a violencia e resistencia que poderían ofrecer ao ser detidos. Neste domicilio interveuse unha pistola.

Entre os efectos intervidos figuran catro vehículos de alta gama, máis de 17.000 euros en metálico, numerosas xoias entre as que se atopan 30 reloxos de alta gama, catro desconectores de alarma, oito 'walkis', 35 teléfonos móbiles, 30 cartóns SIM, unha pistola e munición, numerosa documentación con identidades falsas, ferramentas para violentar accesos, un computador de sobremesa, un computador portátil, un Tomtom (GPS) e unha cámara fotográfica.

A investigación non se atopa pechada na súa totalidade, dado que se comeza co estudo de todos os efectos intervidos nos distintos rexistros domiciliarios, co obxecto de poder relacionar de forma fidedigna cos feitos labores.

As dilixencias corresponderon á Garda Civil de Oviedo e foron postas a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Oviedo, que decretou a entrada en prisión de tres dos principais detidos.