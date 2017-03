Máis de 350 militantes de Juventudes Socialistas asinan un manifesto de apoio a Pedro Sánchez de cara ás primarias

Máis de 350 militantes de Juventudes Socialistas tanto do PSOE como do PSC agrupáronse ao redor dunha plataforma de apoio a Pedro Sánchez de face ás primarias que se van a celebrar o próximo mes de maio para a elección do novo secretario xeral socialista.

Pedro Sánchez en Castelló | Fonte: Europa Press

O manifesto foi asinado polos coordinadores de Mocidades en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidade Valenciana, Navarra, Cataluña, Asturias, Estremadura, Galicia, Castilla-León, Aragón, Baleares, Canarias, Murcia, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Ceuta e Melilla.

Estes coordinadores conformaron a plataforma 'Jóvenes con Pedro', da que, segundo aseguran, forman parte máis de 350 responsables orgánicos que buscan advertir da "grave situación" pola que atravesa o partido e avogar por "reencontrarse cos valores que sempre supuxeron a base da ideoloxía" do PSOE.

Deste xeito, están "convencidos de que Pedro Sánchez pode recuperar o apoio maioritario da militancia e con iso volver pór ao PSOE no lugar que lle corresponde". "Consideramos que non só con palabras, senón con actos, demostrou a súa credibilidade, honradez, coherencia e valentía. Estamos seguros de que con el poderemos recuperar o liderado da esquerda española", afirman.

"DERIVA" DA COMISIÓN XESTORA

Para a plataforma 'Jóvenes con Pedro', os acontecementos desde que Sánchez dimitiu do cargo de secretario xeral no Comité Federal do pasado 1 de outubro "mancharon a imaxe" do partido.

Neste contexto enmarcan a abstención do PSOE na investidura de Mariano Rajoy, pero tamén toda a "deriva" posterior da Comisión Xestora, xa que lle reprocha que colocou ao PSOE "como subalterno do que é e foi sempre o seu adversario ideolóxico, o PP, pondo aos socialistas en terra de ninguén e sen un proxecto claro e definido de esquerdas".

"Non lle corresponde a dita Xestora dobregar a voz da militancia socialista para satisfacer os intereses do Partido Popular", explica o documento de apoio a Pedro Sánchez, polo que reitera a "necesidade de devolver ao PSOE aos seus militantes, cuxa vontade se viu secuestrada e a súa voz calada".

Neste sentido, queren que "todo cambio de postura ante o prometido, así como os acordos de goberno", sexan sometidos ao "referendo das bases", do mesmo xeito que cren que "o líder xurdido das urnas e pola vontade da militancia" só pode ser "destituído do mesmo xeito".

RECUPERAR A RÚA

Tamén consideran que "o PSOE necesita recuperar o voto mozo e urbano", para o que, ao seu xuízo, requírese "dar mostras de adaptación ao contexto político actual, rexenerando as súas estruturas, predicando a transparencia e construíndo coa militancia un discurso político, económico e social ilusionante, valente, que non dubide en tratar acorde cos problemas actuais, plenamente consciente dos cambios e complexidades tras a estandarización das redes sociais e a chegada da era dixital".

Así mesmo, ven "imprescindible recuperar a rúa", pois lamentan que ao PSOE non se lle ve "como unha alternativa de goberno porque perdeu o noso espazo político". "A sociedade quere volver ver ao PSOE como un partido que se aliña cos cidadáns e non coas clases dirixentes", subliñan.

Segundo informa 'Jóvenes con Pedro', a plataforma de apoio a Sánchez xa conta con presenza en todas as comunidades autónomas e "empezará a traballar e a debater con todos os militantes de Mocidades Socialistas, desde o respecto e a concordia que sempre existiu entre os socialistas".

Ao documento de apoio ao ex secretario xeral poderanse seguir sumando todos os militantes da organización xuvenil que estean dacordo coas formulacións a través do formulario bit.ly/JovenesConPedro.