Ferrol celebrou este venres o acto institucional para conmemorar os 45 anos do 'Día da Clase Obreira Galega', no que se fixo un chamamento por parte da CIG a CC.OO. e UXT para "pensar" na eventual convocatoria dunha folga xeral, ante o actual escenario económico-social.

Manifestación do 10 de marzo en Ferrol | Fonte: Europa Press

Na cita, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), asegurou que "o día non é de celebración, senón que é unha xornada de reivindicación, de loita e no que hai que lembrar que a conciencia de clases foi a que trouxo a este mundo os grandes cambios sociais".

Ditas manifestacións realizounas Suárez ante o monumento ao 10 de Marzo, situado no barrio ferrolán de Recimil, levantado en recordo a Amador Rey e Daniel Niebla, que tal día como o deste venres de hai 45 anos, en 1972, foron abatidos a tiros por axentes da policía cando participaban cos seus compañeiros da antiga Bazán, hoxe Navantia, nunha mobilización na que reclamaban melloras no convenio colectivo.

O rexedor ferrolán foi o encargado de presidir uns actos institucionais organizados polo Concello de Ferrol, desde as 11,00 horas, e aos que se sumaron algunhas organizacións sindicais, como CC.OO., USTG e MAS, e nos que tamén se realizou unha ofrenda floral.

DEFENSA DE DEREITOS

Na conmemoración do Día da Clase Obreira Galega, Jorge Suárez trasladou que "este día ten que servir para tomar conciencia de que continúa estando vixente a explotación e o ataque cara ás organizacións sindicais". "E só estando agrupados é como se van a conseguir os dereitos que non nos van a regalar nunca", advertiu.

Suárez puxo como "exemplo claro esta comarca, con niveis de desemprego e de degradación das condicións laborais nas industrias auxiliares do naval". Segundo dixo, "é aí onde ten sentido esta loita, cando uns poucos teñen moito e uns moitos pouco".

Pola súa banda, o secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, asegurou que "hai 45 anos a indignidade da ditadura acabou coa dignidade da clase obreira, dos traballadores, especialmente de Amador e Daniel, que o único que facían era reivindicar algo que está moi vixente a día de hoxe, como é o dereito á negociación colectiva".

FOLGA XERAL

Unha hora máis tarde, ás 12,00 horas, e no mesmo escenario, foi o sindicato CIG o que realizou a súa particular homenaxe aos dous traballadores falecidos do sector naval durante os incidentes da década dos setenta.

O secretario comarcal da formación nacionalista, Manel Grandal, aproveitou a súa intervención para instar tanto a CC.OO. como a UXT, xa que á súa entender "sempre se lles enche a boca e falan da necesidade da unidade sindical", a comprometerse a convocar unha folga xeral "se antes do 1 de maio non están rexistradas no Congreso dos Deputados as proposicións non de lei para a derrogación inmediata da reforma laboral, da negociación colectiva, das pensións e da lei mordaza". "Aí será onde enconaran esa unidade que tanto cacarexan", resolveu.

Nesta homenaxe, que tamén incluíu unha ofrenda floral, estivo presente a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que chamou a "non só lembrar a loita obreira tan importante que existiu en Galicia", senón a loitar para "rescatar os dereitos da clase traballadora deste país e facer unha aposta clave por un emprego digno e con futuro".