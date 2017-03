A Xunta inviste preto de 82.000 euros en obras menores en infraestruturas xudiciais de Ourense

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz, avanzou este venres que o Goberno galego prevé executar ao longo de 2017 un total de seis actuacións ao amparo do plan de obras menores en edificios xudiciais en Ourense, proxectos que contarán cun orzamento global de preto de 82.000 euros.

"Para o Goberno galego é fundamental dispor de infraestruturas xudiciais de calidade, acordes coas necesidades dos profesionais do sector e que permitan dar un idóneo servizo á cidadanía", explicou a delegada territorial.

Díaz lembrou que o pasado ano a Xunta aprobou o Plan de eficiencia enerxética e obras menores a implantar nos edificios xudiciais de Galicia durante o período 2016-2018, no que se investirán máis de 3,5 millóns de euros, dos que 1,1 millóns de euros destinaranse para obras menores e o resto, 2,4 millóns de euros, serán para actuacións de eficiencia enerxética.

Todas as actuacións previstas para este ano executaranse no edificio xudicial e no Pazo de Xustiza de Ourense. Así, nos sotos do edificio xudicial emprazarase a Oficina de información ao cidadán e atención á vítima coa creación dun corredor que facilite a comunicación entre a zona restrinxida e a zona común; executaranse traballos de carpintaría exterior no Imelga e no xulgado de garda para facilitar a súa ventilación, e procederase a mellorar a climatización da sala de espera, así como a colocación dun sistema de control de acceso co cartón profesional desde o exterior.

Ademais, tamén no edificio xudicial, está prevista a instalación dun sistema de extracción de gases no espazo destinado no garaxe ao furgón policial para a condución dos detidos.

En relación ao Pazo de Xustiza, ao amparo deste plan de traballos menores, executaranse obras nas oficinas do segundo piso para a redistribución da sección 1ª da Audiencia Provincial de Ourense, coa dotación de espazos para unha sala de espera para as testemuñas e tamén para unha sala de prensa.