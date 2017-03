Javier Carreiro, secretario xeral da recentemente constituída federación galega de industria, construción e agro de UXT

Javier Carreiro foi elixido novo secretario xeral da recentemente constituída federación galega de industria, construción e agro de UXT, no congreso que se celebrou este venres en Santiago.

Congreso de FICA-UXT Galicia | Fonte: Europa Press

Na cita elixiuse a nova comisión executiva que dirixirá a federación durante o próximos catro anos, que obtivo o 79% dos votos, encabezada por Javier Carreiro, como secretario xeral.

Ademais, a executiva está composta por Rubén Pérez na coordinación de área externa, Juan Fernández na secretaría de organización, Manuel Daveiga na de política sindical e Cruz Vázquez na de política social.

Tamén conforman a comisión Ángeles González na secretaría de saúde laboral, José Insua como responsable do sector de alimentación, bebidas e tabacos; Jesús Calvo do de construción, Raquel Domínguez do enerxético, Marcos Castro do de industria automobilística, Francisco Fornos do químico, Felipe Calvo do de transporte, electrónica e TIC; José Paradelo de minaría e Juan Ramón Paseiro de siderurxia.

Esta nova federación aglutina a máis do 50% da poboación activa de Galicia e en torno ao 40% do total de afiliados de UXT na comunidade galega.

No congreso interviñeron, entre outros, o secretario xeral de UXT-Galicia, José Antonio Gómez; o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega; o conselleiro de Economía, Francisco Conde; e o secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez.