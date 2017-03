Popular dispárase un 5,24% en Bolsa e roza o euro por acción

Popular disparouse un 5,24% na última xornada bolsista da semana, unha subida que lle permitiu rozar o euro por acción situándose como o valor do Ibex 35 con mellor comportamento do día.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, alcanzou un prezo de 0,944 euros por acción na sesión deste venres e acumula unha revalorización dun 6,74% na semana. Así, atópase entre o dez mellores valores da semana, segundo o analista de XTB Joaquín Robles, que considera que a subida deste venres orixínase no avance xeneralizado de toda a banca en Bolsa.

Este xoves, o Banco Central Europeo (BCE) decidiu manter intactos os tipos de interese e as condicións do seu programa de compra de activos, así como revisar á alza as previsións de inflación da zona euro para 2017 e 2018. A lectura dos investidores en relación con esta decisión é "positiva", segundo explicou Robles en declaracións a Europa Press.

No caso concreto de Popular, o analista tamén atribúe ás subidas un compoñente "puramente especulativo", xa que o valor da entidade foi "o máis volátil" de toda a banca presente no Ibex durante as últimas semanas.

Esta semana fixéronse "máis fortes" os rumores sobre unha posible fusión do banco presidido por Emilio Saracho con outra entidade e, en opinión do analista, os investidores puideron ter en conta esta variable, aínda que "segue sendo o mesmo banco coas mesmas malas perspectivas que hai unha semana".

Coa subida deste venres, o valor acumula un avance do 2,83% no ano, de forma que abandona as perdas que rexistraba durante as últimas semanas.