Vulcano chega a un preacordo que permitirá que o contrato do 'ferry' a medio facer entre en vigor nunha ou dúas semanas

A dirección do estaleiro vigués Factorías Vulcano chegou a un principio de acordo cunha entidade financeira e o armador do 'ferry' a medio construír, de forma que nos próximos días asinarase o contrato que permitirá que a construción do buque entre en vigor dentro de "unha ou dúas semanas, como moito".

Así o confirmaron a Europa Press fontes sindicais, que ratificaron que todas as partes "apostan por facer o barco" e están "a facer o inimaxinable" para proceder á firma "canto antes". "Vaise a terminar e vaise a usar como transporte de persoas e coches", selaron.

Vulcano pechou o pasado mes de setembro a venda do 'ferry' que ten a medio construír, contrato que aínda que prevía que entraría en vigor nas seguintes semanas, finalmente non foi así por problemas no financiamento.

Segundo indicou a propia empresa no seu momento, o contrato do 'ferry' suporá carga de traballo para 14 meses; e, concretamente, requirirá un total de 800.000 horas de traballo. Desta forma, cando entre en vigor, haberá carga de traballo para o actual persoal, de 78 traballadores, e no maior pico chegará a requirir sobre 300 empregados, de acordo coa estimación dos sindicatos.

O 'ferry' ten 139,1 metros de eslora, 22 metros de manga e un peso morto de 2.300 toneladas e pode acadar unha velocidade en servizo de 21,8 nós. En total, pode transportar a máis de 1.500 pasaxeiros, en 52 camarotes, e dispón de 1.985 metros lineais para levar coches e 609 metros para trailers.

TRES ANOS

O estaleiro estivo tres anos buscando armador para o 'ferry' a medio facer. Neste tempo, a súa única ocupación foron pequenos traballos de calderería, e a construción dunha rampla para o Porto de Vigo, motivo polo que os seus traballadores chegaron a encadear 14 de Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) de carácter temporal.

No entanto, o pasado 31 de decembro acabou o último dos ERE e a empresa decidiu non solicitar un novo, ao crer que a entrada en vigor do contrato do 'ferry' sería inminente. Ante o atraso destes meses, fontes sindicais apuntaron que o estaleiro se quedou "sen tesouraría", polo que actualmente hai "problemas no cobro de salarios".

Neste contexto, os traballadores, que recoñeceron que están "desesperados e moi nerviosos" ante a falta de traballo e ao non ter ingresos, ven este principio de acordo como "un pouco de aire e tranquilidade". "Estamos a ver a luz", selaron as fontes sindicais.