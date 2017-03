O PP propón realizar unha campaña de promoción da Indicación Xeográfica Protexida 'Pataca de Galicia'

O grupo parlamentario popular na Cámara galega propuxo lanzar unha campaña de promoción da Indicación Xeográfica Protexida (IGP) 'Pataca de Galicia'.

Este xoves, o portavoz de Medio Rural do PP, José González, e o deputado Carlos Gómez Salgado visitaron as instalacións de 'Pataca de Galicia' en Xinzo de Limia (Ourense), onde mantiveron unha reunión con responsables do sector.

Segundo informou o PP nun comunicado, no encontro sopesouse a posibilidade de iniciar unha campaña de promoción "específica" da pataca galega para "ampliar o seu mercado de distribución como un produto de calidade".

Así mesmo, os deputados populares celebraron a incorporación ao IGP das variedades "fina de Carballo" e "agre", o que supón que "se abre á comercialización un maior número de produtos".