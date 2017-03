Unha colisión entre cinco vehículos sáldase con catro persoas feridas en Mos (Pontevedra)

Catro persoas resultaron feridas nunha colisión múltiple en Mos (Pontevedra) este venres. Todas elas de carácter leve, foron atendidas no lugar do accidente polos servizos sanitarios, segundo informa o 112.

No choque víronse implicados cinco vehículos, na A-55, concretamente no punto quilométrico 11. O 112 recibiu a alerta dun particular ás 15,20 horas.

Enseguida, pasou o aviso ao 061, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros do Baixo Miño e ao servizo municipal de emerxencias. Tras retirar os vehículos implicados cun guindastre e limpar a calzada, restableceuse a circulación.

Por outra banda, tres persoas resultaron feridas esta tarde en Vigo ao chocar tres vehículos na rúa Antonio Palacios. As vítimas foron trasladadas polo 061 ao centro médico Perpetuo Socorro.

O servizo sanitario alertou do accidente ao 112 ás 14,00 horas, e leste informou á Policía Local, aos Bombeiros de Vigo e a Protección Civil.