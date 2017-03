Catro familias de Lourizán (Pontevedra) afrontan expedientes de derriba das súas casas con multas e risco de xuízo

Catro familias do lugar do Regueiriño, na parroquia pontevedresa de Lourizán, teñen abertos expedientes incoados pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que poderían acabar coa derriba das vivendas, a aplicación de sancións económicas aos seus propietarios con contías entre os 60.000 euros e o millón de euros, multas coercitivas e o risco de incorrer nun delito penal se non se legalizan estes inmobles, onde residen ata dez menores.

A Asociación de Veciños de Lourizán Afectados pola Ausencia de Planeamento Urbanístico Adaptado (AVELOPLAN), de recente creación, reclamou ao concello de Pontevedra a actualización do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), do que criticou que é "o máis antigo de Galicia, aprobado en 1989", segundo a vicepresidenta desta entidade, Alicia Martínez.

Martínez pediu tamén a "delimitación de núcleo", ben por iniciativa local ou tramitando a proposta impulsada por este colectivo, "financiada pola asociación e que en breve será presentada" aos responsables municipais.

Nunha reunión ante medio centenar de veciños a quen se lles presentaron os obxectivos de AVELOPLAN, Alicia Martínez fixo un chamamento á "responsabilidade política" da Corporación ante a "situación inxusta" e de "indefensión xurídica" na que se atopan os afectados pola ausencia de plan adaptado.

"Acúsasenos de facer vivendas ilegais cando que non haxa plan xa é unha primeira ilegalidade", sinalou, argumentando que o actual está "obsoleto" e os prazos para adaptalo "pasáronse".

"TI VAI FACENDO"

Ademais, para a portavoz desta entidade, máis do 50% do rural galego presenta casos de vivendas fóra de ordenación ou construídas baixo o principio do "ti vai facendo".

Os promotores de AVELOPLAN insistiron en que non están a reclamar "nada ilegal", senón que se trata de ferramentas que xa se están aplicando en localidades como Gondomar ou Marín.

Alicia Martínez asegurou que O Regueiriño "cumpre os parámetros técnicos esixidos pola lei para a súa delimitación", en tanto "é un dos escasos núcleos con crecemento demográfico positivo", cun incremento de poboación do 21 por cento desde 1981 ata a actualidade.

Ese mesma porcentaxe é tamén o que AVELOPLAN manexa en canto ao nivel de consolidación de vivendas, co que "se trata dun dos núcleos con maior pulsión urbanística" no termo municipal de Pontevedra.

"A PXOM non sae porque non hai presión cidadá", precisou Alicia Martínez, polo que outro dos propósitos desta organización é "trasladar o problema á sociedade".