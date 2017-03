O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, esixiu este venres á Xunta a "paralización" da instalación do tendido eléctrico na Fraga de Casas Vellas en Catasós, no municipio pontevedrés de Lalín.

Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Como explicou o PSdeG nun comunicado relativo á visita de Leiceaga a Lalín, o Goberno galego autorizou a instalación dese tendido "en contra da normativa ambiental autonómica, como di o xulgado de Pontevedra".

Por iso, os socialistas levarán ao próximo pleno do Parlamento unha iniciativa sobre a sentenza do citado xulgado, que desestimou a demanda de Fenosa contra o Concello de Lalín por non concederlle licenza ao seu proxecto.

De aí, como explicou Leiceaga, que a Xunta estea "obrigada a un cambio de postura". "Debe paralizar o proceso expropiatorio, retomar a declaración de impacto ambiental e esixir a Fenosa un novo proxecto que respecte a normativa ambiental", recalcou.

"COMPROMISO" CO PATRIMONIO NATURAL

É máis, o deputado do PSdeG requiriu "un compromiso firme" ao Executivo autonómico co patrimonio natural de Galicia, que se ve "seriamente ameazado" polo proxecto de construción da liña de alta tensión entre O Irixo e Lalín, que "destruiría" ese bosque.

Respecto diso, lembrou que se sitúa preto dunha contorna natural protexido da Fraga de Quiroga e "podería ser considerado unha continuación do mesmo, declarado monumento natural".