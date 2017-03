A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, avisou de que se o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, autoriza a venda das centrais de Ferroatlántica no río Xallas "liquida" 284 empregos na Costa da Morte.

Pontón participou este venres na manifestación convocada polos traballadores das plantas de Cee e Dumbría en apoio do emprego e en contra da segregación da explotación eléctrica e industrial, que pretende a empresa para vender as centrais.

Esta pretensión, segundo lembra o Bloque a través dun comunicado de prensa, está xa anunciada aos mercados internacionais pese que, "a día de hoxe, é ilegal".

"Sen as centrais, as plantas de Cee e Dumbría teñen os días contados, pechan porque non son viables. Precisamente porque isto é un feito incuestionable, Galicia leva 60 anos regalándolle toneladas e toneladas de electricidade a Ferroatlántica a través da concesión das centrais", aseverou Pontón.

A líder nacionalista advertiu a Feijóo que "se cede á chantaxe de Villar Mir e permite a venda das centrais estará a asinar a acta de defunción de 284 postos de traballo, e permitindo de paso o espolio dun recurso público, para que Ferroatlántica faga unha caixa estimada de 255 millóns de euros que dedicará no seu maior parte a amortizar a débeda do grupo".

Ademais, denunciou "unha segunda chantaxe" de Villar Mir, ao vincular os supostos plans de investimento por 42 millóns na planta coruñesa de Sabón á venda das centrais, cando, ademais, "xa recibiu un crédito a baixo interese do Goberno central por valor de 25 millóns".