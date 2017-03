As exportacións galegas de roupa en 2016 alcanzan un novo máximo histórico ao alcanzar os 5.374 millóns, un 18% máis

As exportacións galegas de roupa en 2016 alcanzaron un novo máximo histórico, ao alcanzar os 5.374 millóns de euros, un 18% máis, segundo o informe de conxuntura sobre a evolución da internacionalización do sector téxtil-moda galego que fixo público este venres a confederación de industrias téxtiles de Galicia.

Tenda de téxtil en Barcelona | Fonte: Europa Press

O estudo destaca que o número de empresas que realizaron algunha exportación chegou a cífraa marca de 433, que aínda que segue a liña ascendente de anos anteriores, mostra síntomas de asentamento, de maneira que esta cifra, apunta, ,"pode considerarse como unha base a partir do cal determinar o censo de exportadores regulares".

No conxunto estatal, o liderado de Galicia como principal rexión exportadora de pezas de vestir sigue sendo "indiscutible", subliña, ao consolidarse este último exercicio "cunha clara diferenza sobre todas as demais".

Ademais da Coruña, Galicia ten situadas outras dúas provincias, Ourense e Pontevedra, nas que non existe 'efecto Inditex', nos primeiros postos do ranking español, e é a única comunidade que conta con máis provincias en posicións relevantes.

No ano 2016, o sector téxtil confección volveu a ser o principal sector exportador de Galicia, ata representar o 26,92% do total das exportacións galegas, de acordo cos datos da confederación.

No que se refire a a súa contribución ao PIB da economía galega, segundo as súas estimacións, a achega directa das empresas encadradas nas distintas actividades da cadea de valor sectorial representan un 10,5%, "ao que habería que engadir a parte referir# a as distintas actividades complementarias e de sectores auxiliares, cada vez de maior importancia", segundo apunta.

Por outra banda, comparado con outros sectores estratéxicos da economía galega, no caso da téxtil-confección-moda, danse cinco circunstancias que o fan diferente a calquera outro.

En primeiro lugar refírese ao feito de que o capital e centros decisorios de todas as empresas están situados en Galicia, onde ademais está radicada a empresa líder mundial do sector.

En segundo termo, sinala que as principais vantaxes competitivas están intimamente ligadas ao territorio da Euroregión, grazas á existencia dun clúster transfronteirizo natural único no mundo.

En terceiro posto, alude a un modelo de negocio que sitúa ás empresas nas fases de maior valor engadido dunha cadea de valor que tenden a controlar.

O cuarto punto forte, di, é a sintonía coa poboación, que sente "orgullosa dun sector que considera un patrimonio colectivo"; mentres que en quinto extremo sitúa que o sector que achega imaxe de excelencia e modernidade a Galicia, con "importantes externalidades positivas cara ao resto da economía".

PERFIL

A través da análise da evolución mensual das exportacións, o informe extraer algunhas conclusións tanto no que se refire a as canles utilizadas como ao modelo de negocio.

Polo que se refire a as canles, afirma que "resulta obvio" que o principal volume vén achegado polas empresas que teñen un total control sobre a distribución, ben a través de tendas propias ou franquías locais, o que á súa vez supón unha certa atenuación da

estacionalidade, xa que nestes casos o fluxo de roupa cara ás tendas é máis continuado.

En canto a distribución xeográfica de mercados, o hemisferio norte segue sendo o predominante, de forma que ata a data non se está conseguindo vencer a estacionalidade co cambio de tempada que suporía ter unha implantación similar no sur e desta forma combinar os cambios de estación.

TIPOLOXÍA E ENVÍO

Polo que se refire a tipoloxía de produto, destaca o bo comportamento relativo da confección masculina, que cada ano vin crecendo a unha porcentaxe superior ao da feminina, que en todo caso segue sendo a que achega maior volume.

Con respecto á situación do ano anterior, sobresae un lixeiro retroceso na porcentaxe de envío por avión, que paso de representar un 34,04% ao 27,83% deste último ano.

É significativo, para as industrias, que non existan envíos por ferrocarril, "mostra evidente do déficit deste tipo de infraestruturas que temos na rexión".

DIFERENZAS PROVINCIAIS

A maiores, o estudo recolle que o sector téxtil moda galego atópase moi disperso pola xeográfica, con predominancia en tres provincias, que ademais teñen características singulares en función da existencia nelas dalgunha tipoloxía de empresa dominante.

Así, establece a modo de eixos máis relevantes o norte, A Coruña-Ferrol; o centro, Ordes-Santiago-Lalín; o interior, Ourense-Verín e o sur, Vigo-Redondela-Pontevedra.

Ao igual nos informes de anos anteriores, o primeiro que constata é que o caso da provincia da Coruña, a importancia das cifras achegadas polo Grupo Inditex ensombrecen por completo o resto das empresas.

Con respecto a Ourense, onde as cifras achegadas por STL, AD e RV son especialmente significativas, considera que poden considerarse un bo referente para analizar o comportamento das vendas a través de canle

de tenda propia ou franquía, que a priori son as canles que parecen ter mellores expectativas, aínda que a realidade é que as exportacións desta provincia levan dous anos caendo.

No caso de Pontevedra, que segue sendo a provincia máis representativa do formato de empresas que comercializan a súa propia marca, sen a distorsión de grandes grupos que coas súas cifras eclipsen os datos das pemes, despois de estar sufrindo caídas ata o ano 2012, a partir dese exercicio non deixou de subir nas súas exportacións, ata o punto que no 2016 practicamente alcanzou á provincia de Ourense.

"Este dato interpretámolo como un sinal de que empezan a verse os resultados de anos de esforzo prolongado das pemes do sector, que van consolidando as súas posicións nos mercados que teñen algunha presenza", resaltan.