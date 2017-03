CC.OO. e CIG maniféstanse un ano máis por separado na conmemoración do Día da Clase Obreira Galega

Dúas manifestacións discorreron na tarde deste venres pola cidade de Ferrol, ambas as para conmemorar o 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, e convocadas de maneira independente polos sindicatos CC.OO. e CIG.

A primeira delas partiu desde as inmediacións do monumento que lembra aos dous traballadores falecidos o 10 de marzo de 1972, durante unha manifestación dos traballadores da antiga Bazán, hoxe Navantia, situado no barrio de Recimil.

A marcha convocada por Comisións Obreiras logrou reunir a unhas 800 persoas, e transcorreu sen ningún tipo de incidente, pola Estrada de Castela, barrio da Magdalena e finalización na Praza da Constitución.

Desde esta organización trasladouse que conmemora o aniversario "daquela tráxica data de loita, pero tamén de honra e de dignidade da clase obreira galega". Ao mesmo, lembrou que, "45 anos máis tarde, aquelas reivindicacións seguen vixentes, xa que se segue loitando polos convenios colectivos, porque son o único instrumento válido para mellorar as condicións laborais dos traballadores".

Ademais, CC.OO. tamén estima que "a economía se recupera e estase xerando riqueza, pero a súa distribución é inxusta, xa que as rendas salariais perden peso fronte aos beneficios empresariais".

CHAMAMENTO Á FOLGA XERAL

Unha hora máis tarde, ás 20,00 horas, partiu a manifestación convocada pola CIG, desde as inmediacións do seu local comarcal de Ferrol, na Avenida de Esteiro, para finalizar na Praza do Himno Galego, situada tamén no barrio de Esteiro. Esta marcha estivo secundada por unhas 500 persoas.

O secretario xeral de CIG, Suso Seixo, que participou nela, criticou "os efectos das reformas laborais dos diferentes gobernos do PSOE e PP", que, ao seu xuízo, "están a tirar por terra os dereitos laborais conquistados en tantos anos de loita".

O máximo representa da CIG tamén quixo deterse en "a inexistencia dunha maioría do PP no Congreso" e instou ao resto de grupos con representación na Cámara Baixa "a presentar iniciativas para derrogar as diferentes reformas laborais e sociais".

No caso de que non se presenten estas propostas, avogou por realizar "unha nova convocatoria de folga xeral", e fixo un chamamento ás outras centrais sindicais de ámbito estatal para "secundar esta proposta", xa que estimou que "a mobilización é o único camiño que queda para contrarrestar estas agresións".

Seixo tamén tivo palabras para os sucesos de 1972, "en que a clase obreira galega, nunha situación represiva, con centos de persoas detidas e dous traballadores mortos, Amador e Daniel, enfrontouse para gañar un futuro digno, que hoxe volve estar seriamente ameazado".