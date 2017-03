O Leyma cede tras dura loita

Ficha técnica

Quesos Cerrato Palencia 79: Dani Rodríguez (19), Romas Bas (5), Jhornan Zamora (16), Mamadou Samb (6) e Lamont Barnes (6) -cinco inicial- Urko Otegui (16), Joan Tomas (4), Maldunas (5), Josep Pérez (0) e Marc Blanch (2).

Leyma Coruña 75: Zach Monaghan (2), Ángel Hernández (3), Justin Johnson (12), Zyle (12) e Sergio Olmos (13) –cinco inicial- Joan Creus (13), Filip Djuran (10), Kyle Rowley (3), Tuty Sabonis (0), Larry Abia (2), Javi Lucas (5) e Mikulic (0).

Parciais: 20-18, 18-22 (38-40)14-16, 27-19 (79-75).

Árbitros: Juan Alberto Pinela García e Iyán González Gálvez. Eliminaron por cinco faltas persoais a Lamont Barnes nos locais.

Incidencias: partido da 27ª xornada da LEB Ouro disputado nun ateigado pavillón Marta Domínguez de Palencia.

O Básquet Coruña perdeu os dous partidos con Palencia, en Riazor e no Marta Domínguez. | Fonte: @basquetcoruna

“Unha guerra”, resumiu o técnico local. Partido durísimo e igualado (37 rebotes para cada un, 21/25 nos tiros libres os dous equipos). Un choque xogado de poder a poder, no que acabou decidindo a veteranía dos xogadores locais: Urko Otegui e, en especial, Dani Rodríguez (13 puntos no último cuarto, con 6/6 dende o tiro libre no último minuto). O Básquet Coruña non lle perdeu a cara o partido en ningún momento e loitou ata a bucina, pero non puido traer unha vitoria de Palencia: 79-75. Sergio Olmos e Joan Creus, con 13 puntos cada un, os mellores no Leyma.

Primeiro cuarto igualado. Leyma arrincou por diante con 6 puntos de Sergio Olmos, pero Dani Rodríguez e Urko Otegui dende o banco déronlle a volta ao marcador, que reflectía un 20-18 tralos dez primeiros minutos. Unha técnica a Marc Blanch e dúas triplas de Joan Creus permitiron a Básquet Coruña abrir un pequeno oco (22-29). Palencia parou o partido, e malia a terceira tripla de Creus, achegouse no marcador (28-32). Foi Tito Díaz quen pediu tempo morto, e Zyle mantivo a Leyma por diante con 6 puntos consecutivos (32-38), pero Palencia achegouse antes do descanso: 38-40.

Trala reanudación e tras un intercambio de golpes (46-48), poucas canastras e moitos erros no tiro. Palencia estivo máis de tres minutos sen anotar, pero Leyma non aproveitou para escapar no marcador. Con 50-48, falta e técnica por protestar a Otegui e Leyma que se pon por diante cun parcial de 0-8. A falla de dez minutos, 52-56.

Pero o ex-breoganista Dani Rodríguez, con sete puntos consecutivos, puxo por diante a Palencia (59-58). Justin Johnson anotou unha tripla, pero Tito Díaz tivo que parar o partido con 63-61. Javi Lucas, con 5 puntos, deu a última vantaxe ao Leyma (65-66), que vía como os árbitros permitían máis na zona castelá: ata catro faltas (dúas Johnson, dúas Olmos) recibiron os coruñéses nun só ataque con tres rebotes ofensivos e con 71-67. Leyma achegouse a un punto (72-71), pero Dani Rodríguez anotou seis tiros libres consecutivos sen erro, e os de Tito Díaz xa non puideron remontar. Ao final, 79-75.