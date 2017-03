Veciños de Friol volverán manifestarse este sábado fronte ao Bispado de Lugo polo traslado do cura

Veciños de doce parroquias do municipio lucense de Friol e de dous de Guitiriz foron convocados a unha nova manifestación este sábado día 11 ás 12,00 horas diante do Bispado de Lugo, na Praza de Santa María, polo traslado do párroco José Ramón Pérez a Ribas de Sil.

Un dos portavoces veciñais, Marcos Laxe, precisou que se disporán de autobuses que sairán de Friol ás 10,30 horas deste sábado.

"Imos seguir, non imos parar ante a intransixencia do Bispado e do bispo Carrasco Rouco, que fai que teñamos que seguir para ser escoitados", lamentou.

Este veciño de Friol manifestou que "a xente cada vez está máis enfadada". "E encima, o párroco novo no canto de darnos as hostias da misa, nos da outro tipo de hostias", reprochou.

Por iso, manteñen a súa actitude de non acudir ás misas nas parroquias afectadas, en parte tamén motivado porque crían que ían "estar mellor atendidos", pero agora "nas parroquias nas que había unha misa ao mes vai haber una cada tres meses".

"Nas que había unha misa á semana hai unha ao mes e pola semana con este párroco non se poden celebrar misas porque non pode e os funerais son á hora que diga e as familias non contan para nada", apostilou.

Polas distintas parroquias se repartiron pasquíns nos que se convida a participar na manifestación, a segunda ante o Bispado, e que se apunten para a contratación dos autobuses.