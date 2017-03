A Organización de Produtores 77 Porto de Celeiro participa este sábado nunha xornada da frota de arrastre

A Organización de Produtores 77 Porto de Celeiro S.A. participará este sábado, 11 de marzo, nunha xornada de traballo xunto coa OP-7 Lugo na que se analizarán os resultados preliminares das experiencias realizadas na Frota de Arrastre Cantábrico Nordés deseñadas no marco da Mesa Estatal de Eliminación de Descartes (MEED).

Segundo informou Porto de Celeiro, destaca a "colaboración e compromiso" das Organizacións de Produtores mariñás (OPP-7 e OPP-77) co desenvolvemento e melloras técnicas nas artes de pesca da Frota de Arrastre Cantábrico Noroeste.

"A Mariña como rexión líder no sector extractivo nacional e as súas organizacións de Produtores axuntan esforzos para garantir un futuro sustentable para a súa frota e seguirán apoiando a investigación científica no Caladoiro Nacional", sinalou.

Unha 'parella' da OPP-77 Porto de Celeiro S.A. e unha 'baka' da OPP-7 Lugo participaron a finais de 2016 nun proxecto de selectividade de artes de arrastre no Caladoiro Cantábrico Noroeste no que se probaron en condicións reais novas artes de pesca.