É factible unha folga xeral en Galicia?

A conmemoración dos 45 anos do 'Día da Clase Obreira Galega’ este venres deixa sobre a mesa a posibilidade dunha folga xeral. Agora ben, dos tres grandes sindicatos do país, só un fala dela abertamente.

Acto institucional diante do monumento en homenaxe a Amador e Daniel

O secretario xeral da CIG apostou por meter presión para que a minoría do PP no Congreso se traslade nunha derrogación das súas reformas e recortes. “ Temos que levar a mobilización até as súas últimas consecuencias. Se fixemos catro folgas xerais nun momento máis difícil a sabendo de que o PP ía ser complicado que cedese, as mesmas razóns e necesidades temos hoxe de ir á folga xeral”, argumento Suxo Seixo na mobilización de Ferrol.

Este chamamento responde a unha acción coordinada, pois o secretario comarcal da formación nacionalista, Manel Grandal, incidiu nos argumentos de Seixo. Grandal aproveitou a súa intervención para instar tanto a CC.OO. como a UXT, xa que á súa entender "sempre se lles enche a boca e falan da necesidade da unidade sindical", a comprometerse a convocar unha folga xeral "se antes do 1 de maio non están rexistradas no Congreso dos Deputados as proposicións non de lei para a derrogación inmediata da reforma laboral, da negociación colectiva, das pensións e da lei mordaza".

Polo de agora nin Comisións nin UXT responderon a invitación da CIG. Con todo, cómpre ter en conta que a relación entre os sindicatos arrastra lustros de diferencias importantes. Nin polo Día da Clase Obreira Galega houbo unidade de acción a nivel xeral. Como é habitual, a CIG montou a súa protesta e os outros dous sindicatos de ámbito estatal, a súa.

Tampouco houbo unidade na homenaxe institucional a Amador Rey e Daniel Niebla, dous traballadores de Bazán asasinados pola policía cando participaban nunha folga en demanda de dereitos laborais. No acto oficial organizado polo Concello de Ferrol participaron representantes de todos os grupos políticos, a deputada de En Marea no Congreso, Iolanda Díaz, e os sindicatos CC OO e UXT e USTG. A CIG depositou polo seu lado as súas flores ante o monumento ao 10 de marzo. Ofrenda floral que contou presenza da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

Ofrenda floral da CIG diante do monumento en homenaxe a Amador e Daniel

Así as cousas, parece moi difícil que haxa unha convocatoria común de calquera mobilización importante. O feito de que a CIG estea próxima a celebrar a súa Asemblea Xeral, na que sairá o relevo do veterano Suxo Seixo, tampouco facilita un xiro de estratexia para un maior clima de entendemento con Comisións e UXT. A CIG quedaríalle a opción de convocar a folga xeral en Galicia a ela soa, como fixo nalgunha ocasión no pasado, asemade de paros xerais convocados por centrais nacionalistas noutras partes do Estado.